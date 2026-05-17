Zagarise ha ospitato con successo il primo Trofeo Corsa di Montagna

Organizzata da CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) e FIDAL (Federazione italiana di Atletica Leggera) in collaborazione con il Comune di Zagarise, la maratona è stata un connubio tra sport e valorizzazione del territorio

Lo splendido paesaggio montano di Zagarise ha ospitato, questa mattina, la Prima Maratona della Montagna – Primo Trofeo Saccharision, organizzato dal CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) – Comitato provinciale di Catanzaro, e dalla FIDAL (Federazione italiana di Atletica Leggera) in collaborazione con il Comune di Zagarise.

Tanti atleti di ogni fascia d’età, dai quattro ai settant’anni, si sono dati appuntamento nell’antico borgo di Zagarise, in provincia di Catanzaro, per fare un’esperienza sportiva unica nei pressi dei boschi della Sila.

La manifestazione ha infatti accomunato lo sport alla scoperta e valorizzazione del territorio, traducendosi in un evento che merita, per il successo riscosso, di essere ripetuto, così come spiegato dal sindaco di Zagarise, Domenico Gallelli, e dall’assessore allo sport, Enrico Ierace.

“Valido come campionato regionale individuale e per le società FIDAL, categorie esordienti, ragazzi e cadetti, e valido come campionato regionale per le società giovanili di corsa in montagna CSEN 2026, – ha spiegato Santo Mineo, vicepresidente regionale FIDAL Calabria e direttore tecnico nazionale Atletica Leggera CSEN – la maratona ha coinvolto 95 atleti agonisti del settore giovanile, e per quanto concerne la parte non competitiva 70 atleti in rappresentanza dei comuni di Zagarise , Sersale, Pizzo, Catanzaro e Borgia. Significativa – ha aggiunto – è stata la presenza dei ragazzi della Polisportiva Rinascita, legati a Special Olympics, accompagnati dal direttore regionale di Special Olympics Italia – Team Calabria, Francesco Miscioscia”.

Tanto a dimostrazione che lo sport è integrazione, così come vuole e sogna il CSEN che si prefigge l’obiettivo di uno sport per tutti. Che non conosce limiti e ostacoli. Un concetto ribadito sia da Francesco De Nardo, vicepresidente nazionale CSEN, che da Antonio Caira, presidente regionale CSEN, entrambi presenti all’evento.

“E’ la terza gara organizzata da CSEN in Calabria per il settore di atletica leggera – ha detto De Nardo – e per questo va un plauso a Santo Mineo, responsabile di settore, che ha dato un grande impulso al settore, nato di recente, ma che già può dirsi protagonista. Ringrazio, pertanto, anche il responsabile nazionale, Achille De Spirito, che sta collaborando in maniera fattiva affinché questo settore cresca in maniera organica anche nella nostra regione. La gara è stata organizzata in collaborazione con la FIDAL, che si è occupata della parte più prettamente agonistica, mentre il CSEN si è occupato della parte promozionale, che è poi quella che più ci interessa, di pari passo a quella integrata. Noi, come ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI più grande in Italia per numero di iscritti, aneliamo ad uno sport integrato e anche in questa manifestazione hanno gareggiato, insieme a ragazzi e bambini, atleti con disabilità in un’ottica di pratica sportiva per tutti”. “È stata una giornata di sport – ha aggiunto Caira – ma anche all’insegna dell’inclusività. Un tassello in più nel grande sogno portato avanti con Francesco De Nardo, che passo dopo passo, manifestazione dopo manifestazione, stiamo realizzando”.

A partecipare al Trofeo Corsa di Montagna sono state tante società e associazioni sportive: il Centro Sportivo Giovanile di Catanzaro, con 65 atleti provenienti dalle basi di Catanzaro, Pizzo, Sersale, Zagarise e Borgia; il team Abbruzzese di Taverna; la Violetta Club di Lamezia Terme; la Polisportiva Castrovillari; Hobby Maraton di Catanzaro; Libertas Lamezia; il Centro sportivo giovanile di Catanzaro Lido.

Dunque, tanti maratoneti desiderosi di respirare aria pura, conoscere le bellezze di un territorio, riserva regionale delle Valli Cupe, ripercorrendo la ciclovia regionale del Parco Nazionale della Sila. Un percorso di 5 chilometri e 400 metri per gli adulti e di 2 km e 700 metri per i ragazzi, che ha fatto sognare e ha coinvolto ben 60 persone per garantire sicurezza e non solo.

“Il comune di Zagarise – ha affermato il sindaco Gallelli, affiancato da Ierace, – si è posto come parte attiva nel promuovere questa giornata importante dello sport che ha valorizzato i nostri luoghi e che vogliamo di certo ripetere. La giornata è stata arricchita da altre iniziative pomeridiane sempre dedicate a uno sport alternativo rispetto a quello dei grandi centri urbani; uno sport che si può fare in montagna, che parte dalla camminata e continua con la corsa”.

Alla maratona è stato presente anche il presidente della Rete Europea Essafacett, Raul Elia, che ha contribuito all’organizzazione della manifestazione, che, come evidenziato dallo stesso, ha fatto sì che le strade del paese fossero animate da tanti giovani: “Tantissimi sono stati i partecipanti alla gara non competitiva, trasformando l’evento in una grande festa collettiva dello sport”. Presenti sono stati pure il vicepresidente regionale FIDAL, Vincenzo Caira, e l’assessore regionale, Antonio Montuoro, nonché il direttore della Comunità ministeriale di Catanzaro, Massimo Martelli. Tante sono state le organizzazioni, come la pro loco di Zagarise, che sono scese in campo per dare il loro contributo alla riuscita dell’evento, che ha incoronato come vincitore maschile: Mirko Elia, e vincitrice femminile: Rosamaria Viterbo.

Vincitori di categoria sono stati: Antonio De Vito, Bruno Alampi, Alice Alampi, Claudia Festa, Francesco Manfredi, Alisia Morrone, Francesco Talarico, Serena Timpano, Giovanni Lizio, Francesca Raimondo, Valentina Spadafora, Antonia Tarantino, Raffaele Lagani, Pasquale Sculli, Raffaele Abbruzzese, Massimo Catanzaro, Gerardo Perozziello.

