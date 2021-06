Zan e Concordato

Premetto che sono contrario ad ogni legge speciale, sempre portatrice di confusione giuridica. Mi sorregge il Vico, quando afferma: “Il volgo per ogni particulare vuole una legge, non essendo capace di intendere li universali”. Direbbe poi Tacito, “Corruptissima republica, plurimae leges”. Nel caso in argomento, per tutelare le persone basta il Codice Penale. Veniamo alla proposta Zan e alla bomba della protesta della Santa Sede.

Antefatti storici. Il Vaticano riconobbe di fatto, mai di diritto, le annessioni all’Italia di Bologna, Romagna, Marche, Umbria del 1859-60; condannò esplicitamente l’occupazione di Roma del 1870; non riconobbe nemmeno l’esistenza del Regno d’Italia. Per sei decenni, la Nazione subì un pesante dissidio spirituale e religioso e politico, quasi fosse difficile essere patrioti e cattolici.

Nel 1929, la Chiesa (cardinale Pietro Gasparri) e il Regno d’Italia (Benito Mussolini) risolvettero il problema, firmando i Patti Lateranensi. Questi constano di due documenti: il Trattato, di diritto internazionale, che riconosceva lo Stato della Chiesa, e, reciprocamente, l’Italia; il Concordato, sulle questioni religiose interne al territorio. Il concetto era, da parte italiana, il riconoscimento, la proclamazione della natura cattolica del popolo italiano. Infatti, tuttora, c’è un solo Concordato, quello con la Chiesa Cattolica.

La faccenda è chiara, ma non al presidente Draghi, il quale oggi in parlamento ha sparato la scarola degli “impegni internazionali, tra cui il Concordato”, dimostrando di non aver capito niente dei Patti: il Trattato, ripeto, è internazionale, in quanto concerne Italia e Stato della Chiesa; il Concordato è interno all’Italia e concerne le questioni religiose. Speriamo Draghi sia più bravo in economia che in ius gentium.

Questo, nel 1929. Con un atto giuridicamente e politicamente fuori da ogni logica, i Patti divennero, ma nel 1948, mica nel ‘29, uno dei Principi fondamentali della vigente costituzione: evviva lo Statuto Albertino e chi lo seppe scrivere, sottilmente distinguendo tra religione e strutture ecclesiastiche. Un articolo 7 non sarebbe stato mai concepibile nel 1848, e tanto meno nel 1929! E alla faccia di, secondo Draghi, “l’Italia è uno Stato laico”. Nel 1984, il Concordato – e non il Trattato – venne rivisto.

Questo, per chiarire le idee a tutti. Ora la Santa Sede, che è l’organo politico della Chiesa, protesta contro la proposta Zan, in cui riscontra dei pericoli:

che un cattolico venga incriminato ai sensi della Zan; e vi ricordo che il papa è sovrano dello Stato Vaticano, ma vescovi e sacerdoti sono cittadini italiani, quindi soggetti alla legge; e non si sa mai cosa passa per la testa a qualche giudice d’assalto voglioso di candidatura, che s’interpreti le parole a modo suo, e accusi un parroco di omofobia se racconta di Adamo ed Eva o va insegnando che il matrimonio è uno dei Sacramenti, s’intende di un uomo e di una donna;

un vescovo in prigione? Ebbene, sì: subito dopo l’unità, arrestarono il cardinale di Napoli per simpatie borboniche. Ma Napoleone aveva fatto di peggio, arrestando due papi: Pio VI e Pio VII.

anche le scuole cattoliche dovrebbero celebrare una giornata antiomofobia, negando così ufficialmente e pubblicamente la Dottrina della Chiesa; se non la organizzano, sono fuori legge, e qualcuno finisce in galera;

aggiungo io che se un prof di lettere spiega il canto XV dell’Inferno, rischia un processo.

Ora, pensatela come volete, ma i fatti sono questi.

Ora vediamo come si regolano i cattolici della domenica dei vari partiti, con particolare riguardo, qui da noi, per il Viscomi e la Vono.

A proposito: Ricciardi, noto esponente cattolico di più o meno di sinistra, dichiara che “il documento non proviene dal papa”. Così, tanto per aumentare la confusione, come già fosse poca.

Che succederà? Boh, secondo me la proposta Zan farà la fine della proposta Fiano; e, per quanto mi riguarda personalmente, non ci perderò il sonno e la fantasia.

Ulderico Nisticò