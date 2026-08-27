Brognaturo si veste a festa: al via i solenni festeggiamenti per Maria SS. della Consolazione

La comunità di Brognaturo si appresta a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: i solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. della Consolazione, che trasformeranno il borgo in un centro di fede, cultura e intrattenimento dal 27 agosto al 7 settembre 2026.

Un ricco programma, diviso tra celebrazioni religiose e appuntamenti civili, promette di coinvolgere cittadini e visitatori in quasi due settimane di eventi organizzati dal Comitato Festa, con il patrocinio delle associazioni locali.

​Il Programma Religioso

​La devozione mariana entrerà nel vivo venerdì 28 agosto con l’inizio della Novena, caratterizzata dalle Messe quotidiane e dal Vespro. Tra i momenti di maggior raccoglimento spirituale si evidenziano:

​Domenica 30 Agosto: Ricorrenza del 62° Anniversario dell’Incoronazione, con la Comunione agli ammalati e la benedizione delle automobili.

​Martedì 1 Settembre: Fiaccolata serale in onore della Vergine Maria con partenza dalla località Cona.

Venerdì 4 Settembre: Processione al Monumento dei Caduti.

​Domenica 6 Settembre: Culmine della festa religiosa con la Messa Solenne delle 10:30 celebrata da S.E. Mons. Claudio Maniago, seguita dalla tradizionale processione per le vie del paese.

Nei giorni compresi tra il 3 e il 6 settembre si terranno inoltre le tradizionali “VEDUTE” con la predicazione di Don Vincenzo Schiavello.

Gli Eventi Civili e i Grandi Concerti

​Accanto ai momenti di preghiera, l’Associazione Socio Culturale “Brognaturo nel Cuore” e la Pro Loco “Damiano Valente” hanno predisposto un palinsesto di spettacoli per tutte le età:

​Giovedì 27 Agosto: Apertura dei festeggiamenti civili con fuochi pirotecnici, i tradizionali “focari” e l’esibizione itinerante della Calastreet Band.

Giovedì 3 Settembre: Sagra Popolare accompagnata dalla musica dal vivo del gruppo Stone Plain.

​Venerdì 4 Settembre: Teatro in vernacolo con la commedia brognaturese “Mbrogghji e amuri ntra la casa di monsignuri”.

Sabato 5 Settembre: Il grande appuntamento musicale della stagione con il concerto di Alexia. La serata si chiuderà con uno spettacolo pirotecnico firmato dalla Pirotecnica Sarro srls.

​Domenica 6 Settembre: Spazio alla musica etno-popolare con il concerto dei Parafoné e l’estrazione della riffa a mezzanotte in piazza del Popolo.

Ad illuminare il paese saranno le luminarie della ditta Bertucci di Simbario, mentre le note del complesso bandistico “F. Cilea” Città di Cardinale accompagneranno l’inizio della novena nei giorni 4, 5 e 6 settembre.