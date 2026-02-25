​Scossa di terremoto al largo della Costa jonica calabrese: magnitudo 3.5

Un evento sismico di magnitudo ML 3.5 è stato registrato nel tardo pomeriggio di oggi, 25 febbraio 2026, nel distretto sismico della Costa Ionica Crotonese.

​I dettagli della scossa

​Secondo i dati ufficiali forniti dalla Sala Sismica dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Roma, il sisma è avvenuto alle ore 18:48:59 (ora italiana). L’epicentro è stato localizzato in mare, con coordinate geografiche corrispondenti a latitudine 39.1473 e longitudine 17.1913.

La profondità dell’ipocentro, ovvero il punto esatto in cui si è generata la rottura della faglia nel sottosuolo, è stata calcolata a 26 chilometri.

Percezione e sicurezza

​Data la profondità media e la posizione dell’epicentro al largo della costa, la scossa potrebbe essere stata avvertita in alcuni comuni del litorale crotonese, specialmente ai piani più alti degli edifici, ma non si segnalano al momento danni a persone o strutture.

​Le autorità locali e la Protezione Civile monitorano la situazione, come da prassi in questi casi, per verificare eventuali repliche o segnalazioni dal territorio.

Nota tecnica: La magnitudo ML (Magnitudo Locale o scala Richter) misura l’energia sprigionata dal sisma, mentre la profondità di 26 km classifica l’evento come un terremoto crostale.

​