Trump e Putin, e i fatti loro; e l’Europa non pervenuta; e i classici

Premessa 01: In Italia, quanto meno dall’invasione dei Longobardi (568), quando uno parla di politica estera, in realtà pensa alle prossime elezioni nazionali (o, in altri secoli, equivalenze), e più spesso alle elezioni comunali. I più dicono Gaza o Kiev, ma pensano alla candidatura a sindaco del cugino.

Senza contare che per spiegare a qualcuno la presenza di truppe e aerei nostri in Estonia, Lettonia e Lituania bisognerebbe illudersi che il detto Qualcuno abbia notizia dell’esistenza al mondo di località denominate Lituania, Estonia e Lettonia; e figuratevi Kalinigrad!

Premessa 02: L’Europa (dis)Unita non ha una politica estera, e, considerando che esiste, sulla carta, dal 1957, mi pare alquanto in ritardo! Più esattamente, l’Europa non ha una politica, solo una burocrazia buona a dettare ferree regole sui tappi. Corollario: a dirigere l’EU sono tutte donne (Ursula, Kallas, Metsola, Lagarde… ), e, a dimostrazione che ormai abbiamo raggiunto la parità dei sessi, giacché le signore sono altrettanto inutili di quando a dirigere erano tutti maschi. Dirigere… si fa per dire.

Premessa, anzi evidenza, 03: Trump e Putin se ne impipano dell’Europa in quanto UE; e dei singoli Stati.

Conclusione: se è vero che in Italia chi parla di politica estera pensa all’assessorato del paesello, l’Europa quando parla di esteri pensa alla misura delle ricottine.

Veniamo all’argomento. Trump si accorda con Putin sulla questione più essenziale dei giorni nostri: i carburanti. Pare che andrà così: Putin venderà, a buon prezzo, i carburanti a Trump, e Trump li rivenderà all’Europa; a quale prezzo?

Prezzo in dollari, certo; ma, sicuramente peggio, un prezzo politico.

L’Europa resta a guardare, perché le mancano i fondamenti, cioè un’idea dell’Europa. Un’idea seria, voglio dire, non utopie e volemose bene generico.

Manca una cultura europea, mentre dilagano luoghi comuni buonisti e politicamente corretti, comodi per i tagli di nastri e le commemorazioni di Cari Estinti, ma che non convincono nessuno, e quindi non generano miti e sogni e ideali, e perciò comportamenti e azioni; e quindi tanto meno idee e progetti politici.

Dove li pigliamo? Volete vedere che il buon esempio, una volta tanto, ci viene dalla Svezia, che assegna il Nobel alla Carson, una grecista pura? Volete vedere che potremo recuperare le radici dei classici, cioè la radici eterne della visione della vita e della filosofia e della poesia? I classici veri, con la loro contraddittoria e conflittuale umanità, non quelli per erudire il pupo. Poesia, non prose dozzinali andando a capo ogni tanto a caso. V’informo che i classici greci potevano scrivere tutto quello che girava loro per la testa, tranne che sbagliare la metrica.

A proposito di Nobel, quello è il Nobel dell’Accademia Reale di Svezia. Il Nobel della pace è una patacca del parlamento della Norvegia, e lo assegna tipo arababbàcicìecocò, a sorteggio.

Ulderico Nisticò