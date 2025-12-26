Amaroni si veste a festa: domani il grande “Concerto di Natale” al Palatenda

La magia delle festività entra nel vivo nel cuore della provincia di Catanzaro. Il Comune di Amaroni si appresta a ospitare uno degli appuntamenti più attesi del cartellone natalizio: la “Christmas Celebration”, un grande concerto corale che promette di emozionare cittadini e visitatori.

​L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale, vedrà come protagonista il prestigioso coro dell’Associazione Oversound. La serata non sarà soltanto un momento di intrattenimento musicale, ma un vero e proprio “percorso artistico” pensato per far riscoprire i valori profondi del periodo.

​Un repertorio tra tradizione e modernità

​Sulle note dei grandi classici natalizi e di brani contemporanei, l’ensemble vocale accompagnerà il pubblico in un viaggio suggestivo. Gli organizzatori hanno sottolineato come il filo conduttore della serata sarà legato a tre temi fondamentali e di stretta attualità: Speranza, Pace e Giustizia.

​Appuntamento al Palatenda

​Il sipario si alzerà sabato 27 dicembre alle ore 21:30 presso il Palatenda “Peppino Impastato”. La scelta di questo spazio, intitolato alla memoria del noto attivista, sottolinea ulteriormente l’impegno civile che si intreccia con lo spirito delle celebrazioni.