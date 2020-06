Coronavirus, ultimo bollettino della Protezione civile nazionale. 53 le vittime registrate nelle ultime 24 ore

In Italia i casi positivi al nuovo Coronavirus sono saliti a quota 236.142 (+379 rispetto a ieri), di cui 171.338 guariti (+1.399) e 34.167 decessi (+53). Sono questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 11 giugno, dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese reso noto dalla Protezione civile.

Dei contagiati attuali, 26.270 sono in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 4.131 sono ospedalizzati e 236 sono ricoverati in terapia intensiva.

Le regioni più colpite sono Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Zero contagi nelle ultime 24, invece, in Sicilia, Umbria, Valle D’Aosta e Molise. I tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia sono 4.433.879 (52.530 in più di ieri).