Coronavirus, ultimo bollettino della Protezione civile nazionale. 88 le vittime registrate nelle ultime 24 ore

Il numero di casi positivi al nuovo Coronavirus in Italia è salito a 234.013 (+ 177 rispetto a ieri), di cui 161.895 (+957) guariti e 33.601 decessi (+88).

È questo il bilancio dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese stando al bollettino di oggi, giovedì 4 giugno, reso noto dalla Protezione civile. Dei contagiati attualmente positivi 32.588 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 5.503 sono ospedalizzati e 338 sono ricoverati in terapia intensiva.

Le regioni più colpite restano Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. I tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia sono 4.049.544 (49.953 in più di ieri). In totale i casi in Italia sono 234.013.