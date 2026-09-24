Cosa farò da grande? (anche quando grande lo sei già): a Catanzaro e Soverato al via il percorso di Mindfulness e orientamento del progetto Orizzonte Giovane

Nell’ambito del progetto “Orizzonte Giovane” – realizzato nel Programma UPI ProvinceXGiovani, finanziato dal Fondo per le Politiche Giovanili del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con ente capofila la Provincia di Catanzaro – e in partenza un percorso di Mindfulness e orientamento dedicato al target giovani adulti dai 18 ai 35 anni.

La stessa attività verra riproposta in una formula adeguata ai bisogni educativi specifici, nei prossimi mesi, anche agli studenti dai 14 ai 17 anni attraverso il coinvolgimento di alcune scuole del territorio.

Si tratta di quattro workshop riconducibili alla tematica “Cosa faro da grande? (anche quando grande lo sei già)”, organizzati dall’ente partner Promidea, finalizzati a far sperimentare la pratica della Mindfulness e i benefici che tale disciplina può offrire nell’orientamento e nell’elaborazione delle scelte personali e professionali.

A condurre gli incontri saranno le esperte Ilenia Raffaele Slowcoach Mindful Experience Designer e Jessica D’Amato Yoga e Breathwork Coach per la Crescita Personale che spiegano: “La Mindfulness non parla ma insegna. Insegna la lentezza, la pazienza, la cura. Sara un’esperienza di consapevolezza, corpo ed ascolto”.

I DETTAGLI DELLE PRIME GIORNATE

Il percorso sara proposto su due territori della Provincia, ovvero Soverato e Catanzaro, e si articolerà in quattro workshop esperenziali che accompagneranno i partecipanti in un’esplorazione progressiva di se, dei propri desideri e del modo in cui immaginano il proprio futuro.

Il primo degli appuntamenti dal titolo “DA DOVE SI COMINCIA?” offrira ai giovani un’esperienza di consapevolezza, corpo, ascolto e curiosita “pensata per creare uno spazio in cui fermarsi e osservare cio che accade dentro e intorno a noi, senza la necessita di avere gia tutte le risposte. Non serve sapere gia dove si vuole arrivare. Si può cominciare da dove si e”, prosegue il racconto delle esperte Ilenia Raffaele e Jessica D’Amato.

I successivi, invece, saranno centrati su:

COSA MI PIACE DAVVERO?

IO, CHI SONO DAVVERO?

CHE VITA VOGLIO?

Questo percorso pensato dal progetto Orizzonte Giovane non pretende di dare risposte preconfezionate ai beneficiari ma offrira uno spazio per fermarsi prima di scegliere, ascoltarsi prima di definirsi e interrogarsi sul proprio futuro senza la pressione di avere gia tutto chiaro.

LE DATE E LE LOCATION

Sabato 26 settembre si parte da Soverato, presso il Lido San Domenico, in una cornice a contatto con il mare e il paesaggio costiero, per vivere la prima esperienza in uno spazio informale e aperto, dove corpo, ascolto e relazione possano incontrare il territorio.

Domenica 27 settembre il percorso arriva a Catanzaro, al Parco della Biodiversita Mediterranea, dove l’esperienza sara ospitata nella cornice della XVI Mostra Nazionale Bonsai e Suiseki “Perla dello Jonio”. La presenza della mostra rappresenta un’opportunita ulteriore per i partecipanti: al termine dell’esperienza, chi lo desidera potra visitare l’esposizione e scoprire il mondo del bonsai e del suiseki.

INFO E PARTECIPAZIONE

SOVERATO – SABATO 26 SETTEMBRE 2026 – Lido San Domenico dalle Ore 9:30 alle 11:30

CATANZARO – DOMENICA 27 SETTEMBRE 2026 – Parco della Biodiversita Mediterranea ore 9:30-11:30

La Partecipazione è gratuita per i giovani dai 18 ai 35 anni con prenotazione obbligatoria al seguente link

Le date e le location degli altri 3 workshop, su Soverato e Catanzaro, saranno indicate tramite i canali ufficiali del progetto Orizzonte Giovane e della sua rete nelle prossime settimane.