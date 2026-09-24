Soverato, nuovo piano per il trasporto urbano: orari, linee e digitalizzazione del servizio

È attivo dal lunedì al sabato il servizio di Trasporto Urbano della Città di Soverato, un piano di mobilità riorganizzato per garantire collegamenti puntuali tra le scuole, le strutture sanitarie, il centro cittadino e le zone periferiche. Il servizio si articola su due direttrici principali (Linea H/S e Linea U) e introduce soluzioni digitali per facilitare la fruizione da parte dei cittadini.

​1. Linea H/S (Verde): Ospedale e Plessi Scolastici

​La Linea H/S è stata strutturata in modo prioritario per rispondere alle esigenze di studenti, docenti, personale sanitario e utenti dei servizi ospedalieri.

​Fermate servite: Piazza Renato Lio, Via Amirante (Scuole), Stazione Autobus, Viale Cuturella, Cimitero Comunale, Via Miceli, Via Paolello, Largo Cardillo, Incrocio Via M. Luther King, Ospedale, Via Verdi (Salesiani), Via Trento e Trieste (Guardia Medica).

​Fasce orarie e partenze principali:

​Mattina: Prima corsa dalle 07:28 da Piazza Renato Lio (con fermate scuola/ospedale); corsa scolastica/ospedaliera speciale alle 08:00 (partenza da Piazza Renato Lio verso Largo Cardillo/Ospedale) e ulteriore corsa alle 10:30.

​Pomeriggio: Partenze programmate alle 13:08 / 13:20, 14:05, 16:00 e ultima corsa serale con partenza alle 19:15 da Via Paolello e arrivo a Piazza Renato Lio alle 19:28.

​2. Linea U (Rossa): Circuito Urbano e Lungomare

​La Linea U offre una copertura capillare del territorio comunale, collegando i quartieri di residenza con il lungomare, il centro e i punti d’interesse culturale e ricreativo.

​Fermate servite: Stazione Autobus, Palazzetto dello Sport, Via Amirante (Scientifico e Ragioneria), Piazza Maria Ausiliatrice, Piazza Renato Lio, Lungomare (3 fermate), Via Della Galleria, Loc. Turrati, Loc. San Nicola, Orto Botanico, Via Verdi/Panoramica, Ospedale, Incrocio Via M. Luther King, Largo Cardillo, Piazza Caduti, Via Paolello.

​Fasce orarie e partenze principali:

​Mattina: Corse principali con partenze distribuite tra le 08:07 e le 08:47, e nella fascia di rientro/metà giornata dalle 12:20 alle 12:49.

​Pomeriggio/Sera: Corse programmate nella fascia 16:15 – 16:48 e nella fascia serale dalle 18:45 alle 19:15.

Biglietteria, regole a bordo e integrazione App

​Il Comune precisa le modalità di acquisto dei biglietti e le regole per gli utenti:

​Acquisto Biglietto: Il titolo di viaggio è acquistabile direttamente a bordo del bus tramite emettitrice/biglietteria automatica. È espressamente vietato l’acquisto del biglietto direttamente dall’autista.

Abbonamenti: Per la sottoscrizione degli abbonamenti è necessario rivolgersi al Palazzo di Città – Ufficio Politiche Sociali.

​Info & Digitalizzazione: È disponibile l’app ufficiale “Soverato” (scaricabile per Android su Google Play e per iOS su App Store o tramite QR Code presente sui prospetti ufficiali) per consultare linee, percorsi e orari aggiornati direttamente sul proprio dispositivo mobile.