Drammatico incidente in Calabria: giovane perde la vita a 26 anni in sella alla sua moto

Una tragica fatalità spezza un’altra giovane vita sulle strade calabresi. F. A., un giovane di soli 26 anni, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lungo la via principale del centro abitato di Corigliano, nella città di Corigliano-Rossano.

​Il giovane si trovava a bordo della sua motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto vittima dell’impatto. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul luogo del sinistro è giunta tempestivamente un’ambulanza del 118.

Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare il ventiseienne, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul colpo.

​La dinamica dell’accaduto resta al momento avvolta nell’incertezza. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente autonomo o se nella carambola sia stato coinvolto un secondo veicolo.

Per effettuare i rilievi del caso e ricostruire con esattezza l’esatta traiettoria del mezzo e le eventuali responsabilità, sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano, che hanno avviato le indagini ed effettuato i primi accertamenti sul tratto stradale interessato.

​La notizia del dramma si è diffusa rapidamente in tutta la comunità locale, ripiombata nel dolore per la perdita dell’ennesima giovane esistenza spezzata sulla strada.