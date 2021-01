Emergenza Coronavirus a Soverato, convocati Dirigenti scolastici e Rappresentanti di Istituto

Facendo seguito all’insediamento della Commissione Straordinaria Covid, nel primo tavolo si è deciso di affrontare in maniera propedeutica la gestione dell’emergenza nelle scuole.

Sebbene, ogni Istituto abbia attuato i protocollo Covid previsti dai Decreto Ministeriali, purtroppo si è osservato un aumento delle difficoltà gestionali, su tutto il territorio nazionale.

Si è valutato, quindi, che è prioritario un intervento immediato e mirato laddove è presente la criticità, così da avviare rapide soluzioni.

Al fine di comprendere ogni esigenza, e valutare attentamente le problematiche più urgenti della Scuola Primaria, si è deciso di convocare gli stessi Dirigenti scolastici e i Rappresentanti di Istituto, per il prossimo Lunedì 18 Gennaio.

L’incontro, in cui la Commissione accoglierà visioni e richieste per interventi mirati in un confronto aperto, è necessario per consentire di pianificare ogni ulteriore misura urgente a sostegno della sicurezza di tutte le nostre scuole.

Ogni genitore potrà manifestare le sue richieste ai loro rappresentanti, che porteranno sul tavolo della Commissione, ogni singola esigenza.

Le ulteriori misure da adottare saranno quindi frutto delle richieste, e del confronto democratico.

Presidente Commissione Straordinaria Covid

Emanuele Amoruso