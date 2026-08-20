Filosofia dell’intelligenza artificiale

La filosofia, intesa qui soprattutto come antropologia, ha il compito di porre i problemi, non sempre di risolverli; ma senza i problemi non acquisteremmo mai consapevolezza della realtà, e tanto più di una realtà nuova come l’IA (o AI).

Francesco Pungitore, che non si arroga il titolo di filosofo ma veramente lo è, affronta la questione dell’IA quasi rovesciandola: non cosa sia l’IA, ma cos’è la coscienza umana di fronte alla realtà, e quindi anche di fronte all’IA. Per far ciò, Pungitore percorre il cammino dell’autocoscienza, partendo dall’errore di Cartesio, che, di fatto, distingue la ragione dalla vita; mentre la psicologia mostra un’assai più variegata complessità dell’uomo di fronte al mondo e a se stesso. Complexus significa intreccio, il che rende impossibile separare pensiero e sentimento, riflessioni ed emozioni, spirito di geometria dallo spirito di finezza…

Il libro di Francesco non si legge, si studia, e richiede un retroterra culturale prima di aprirlo, e una costante attenzione nelle dense pagine. È un vero testo di filosofia antropologica. Troviamo tanti di quei nomi che alla fine del testo si rende utile, direi necessaria, una bibliografia ragionata e adeguatamente precisata.

Tuttavia lo stile, frutto dell’esperienza didattica dell’autore, è volutamente scorrevole, a dimostrazione che la materia è posseduta in profondità, e perciò, nella sua densità di nozioni, semplice come dev’essere semplice la verità.

E l’IA? All’IA Pungitore lascia poco campo, quanto basta per informarci che essa è uno strumento umano, e non cambierà l’antichissima e costante natura umana e quella del mondo; e tanto meno ci rovinerà come temono i soliti neofobici ogni volta che c’è una novità. Come tutti gli strumenti, va adoperata con cura e facendone il debito uso e non altro.

Alla fine, l’IA non è altro che una memoria velocissima, che perciò sostituisce lodevolmente la fatica e la spesa di andare in giro a consultare volumi. Tutto qui. Come strumento è utilissimo al pari di tutti gli strumenti dell’umana vicenda dalla pietra alle astronavi: basta saperlo usare.

Presentandolo in una serata di cultura e cordialità, Pungitore ci ha spiegato tali ardui concetti. Come in diverse manifestazioni, è stato chiamato in causa il curioso mito omerico delle navi dei Feaci (che non abitavano in Calabria, anzi non abitavano da nessuna parte), quello della navi senza pilota, cui basta dire Itaca, e verso Itaca vanno.

Ecco cos’è l’IA: le navi di Alcinoo sanno benissimo dov’è Itaca, e la rotta più breve e più sicura; però non posso cambiare idea in mezzo al mare e andarsene altrove, e devono per forza raggiungere Itaca e solo Itaca. L’esempio è chiarissimo: l’IA è lineare, quello che è complesso è l’animo umano.

Quanto a chi scrive, ancora una volta ha avuto la soddisfazione di trovarsi in mezzo ad ex allievi non immemori di lui: Maria Patrizia Sanzo e lo stesso Francesco; graditissima la lettura di Lelah Kaur. Interessati gli interventi del numeroso pubblico.

Ulderico Nisticò