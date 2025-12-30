Gennaro Calabrese a Amaroni: stasera la comicità approda al Palatenda

Amaroni si accende con una serata dedicata al divertimento e alla satira d’autore. Stasera 30 dicembre 2025, la cittadina catanzarese ospiterà infatti il “Gennaro Calabrese Show”, uno degli appuntamenti più attesi del cartellone festivo locale.

​L’Evento

​Lo spettacolo avrà luogo presso il Palatenda “Peppino Impastato”, struttura che si conferma punto di riferimento per la cultura e l’aggregazione del territorio. L’iniziativa è presentata da Arts Promotion di Mario Russo, in collaborazione con il Comune di Amaroni e l’organizzazione Kalisfera – Il senso degli eventi.

​Il Protagonista

​Gennaro Calabrese, noto imitatore, attore e cabarettista, porterà sul palco il suo vasto repertorio di voci e caratterizzazioni. Celebre per la sua capacità di spaziare tra politica, sport e spettacolo, Calabrese promette uno show dinamico capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età attraverso il filtro di una comicità intelligente e mai banale.

​Un territorio in festa

​L’evento si inserisce nel più ampio programma identificato dall’hashtag #NataleAdAmaroni, volto a promuovere l’attrattività del borgo durante le festività invernali. La scelta del Palatenda “Peppino Impastato” sottolinea la volontà dell’amministrazione comunale di offrire spazi sicuri e capienti per la fruizione di spettacoli di alto livello professionale.