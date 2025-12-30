Gennaro Calabrese a Amaroni: stasera la comicità approda al Palatenda

Amaroni si accende con una serata dedicata al divertimento e alla satira d’autore. Stasera 30 dicembre 2025, la cittadina catanzarese ospiterà infatti il “Gennaro Calabrese Show”, uno degli appuntamenti più attesi del cartellone festivo locale.
L’Evento
Lo spettacolo avrà luogo presso il Palatenda “Peppino Impastato”, struttura che si conferma punto di riferimento per la cultura e l’aggregazione del territorio. L’iniziativa è presentata da Arts Promotion di Mario Russo, in collaborazione con il Comune di Amaroni e l’organizzazione Kalisfera – Il senso degli eventi.
Il Protagonista
Gennaro Calabrese, noto imitatore, attore e cabarettista, porterà sul palco il suo vasto repertorio di voci e caratterizzazioni. Celebre per la sua capacità di spaziare tra politica, sport e spettacolo, Calabrese promette uno show dinamico capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età attraverso il filtro di una comicità intelligente e mai banale.
Un territorio in festa
L’evento si inserisce nel più ampio programma identificato dall’hashtag #NataleAdAmaroni, volto a promuovere l’attrattività del borgo durante le festività invernali. La scelta del Palatenda “Peppino Impastato” sottolinea la volontà dell’amministrazione comunale di offrire spazi sicuri e capienti per la fruizione di spettacoli di alto livello professionale.