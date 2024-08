Il 12 Agosto a Satriano la presentazione del libro “Evasioni d’Amore”

Il 12 agosto, in Piazza Monumento, alle ore 21,00, l’Associazione “Carlo e Gaetano Filangieri” terrà una manifestazione culturale nel corso della quale verrà presentato “Evasioni d’Amore” edito da Castelvecchi, l’ultimo libro di Santo Gioffrè, medico e scrittore calabrese.

Nell’ambito dell’iniziativa sarà consegnato il “Premio Filangieri” a concittadini e corregionali che si sono distinti nel loro campo di attività. Condurrà e modererà la serata il Presidente dell’Associazione Carlo e Gaetano Filangieri, Michele Drosi, che interloquirà con Santo Gioffrè e con Ernesto Alecci, consigliere regionale, anche sui temi della sanità contenuti in un altro volume dello stesso autore dal titolo “Ho visto: La grande truffa nella sanità calabrese”.

Nella parte finale dell’iniziativa verrà consegnato il Premio Filangieri, che avrà cadenza annuale, con lo scopo di segnalare cittadini satrianesi e calabresi che svolgono e hanno svolto una funzione meritoria.

Curerà questo particolare aspetto Mariella Battaglia, membro del comitato scientifico dell’Associazione.

L’Associazione, nei prossimi mesi si soffermerà, attraverso apposite iniziative, sulle figure di Carlo Filangieri, principe di Satriano, che diede un impulso allo sviluppo economico del paese e di Gaetano Filangieri, fine giurista e autore de “La Scienza della Legislazione”, opera in 7 volumi tradotta e diffusa in molti Stati d’Europa e non solo.

L’Associazione Filangieri si propone anche di rilanciare i temi relativi allo sviluppo sociale, culturale, economico che riguardano il Mezzogiorno, la Calabria, il Comprensorio del Basso Jonio e Satriano.