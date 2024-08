“Sonati Vicinu 8” porta storie e musica a San Vito sullo Ionio

Dal 8 al 12 agosto, il borgo calabrese si anima con la rassegna di musica, letteratura e trekking

San Vito sullo Ionio, in provincia di Catanzaro, si prepara ad accogliere l’ottava edizione di “Sonati Vicinu”, la rassegna che fonde musica, letteratura e trekking, in programma dall’8 al 12 agosto 2024. Il tema di quest’anno, “Quante storie!”, promette di svelare le piccole e grandi narrazioni che animano il tessuto sociale del paese calabrese.

L’evento, che si snoderà tra la Piazzetta della Chiesa del Purgatorio, il Lago Acero e i Casali di Postaglianadi, offrirà un ricco programma di appuntamenti.

Si parte giovedì 8 agosto dalle 19 con l’anteprima del festival, che vedrà la presentazione del libro “Il posto dell’errore” di Natalia Ceravolo, seguita da performance musicali di Matteo Trapanese e del duo “A ‘sta frinesta”.

Venerdì 9 agosto, alle 22, la storia si intreccia con la musica in un evento dedicato alla Battaglia di Lepanto, con la partecipazione dello storico RAI Gregorio Staglianò.

La serata sarà arricchita dallo spazio “Quante storie…nei libri”, curato dalla libreria “Non ci resta che leggere”.

Sabato 10 agosto, alle 22, il festival esplorerà la tradizione musicale locale con un focus sulla zampogna a chiave dei Ranieri di Sant’Andrea dello Ionio.

La giornata includerà anche “Ritratti di famiglia”, uno spazio fotografico curato da Valentina Procopio, e si concluderà con una serata danzante al ritmo di “Usu anticu”.

Per gli amanti della natura, domenica 11 agosto alle 6.45 è in programma “Io C’ero 2024”, un trekking con pranzo organizzato in collaborazione con il gruppo “Io c’ero”.

Il festival si chiuderà lunedì 12 agosto alle 19 presso i Casali di Postaglianadi con un evento dedicato al mistero dei bronzi di Riace, che vedrà la partecipazione del professor Daniele Castrizio dell’Università di Messina e del giornalista RAI Paolo Di Giannantonio.

“Sonati Vicinu” si conferma così un appuntamento imperdibile per chi vuole immergersi nella cultura e nelle tradizioni calabresi, offrendo un mix unico di musica, storia e natura.

Per maggiori informazioni e il programma completo, è possibile visitare il sito www.sonativicinu.it o seguire l’evento sui social media.