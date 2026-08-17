 Il dialetto come lingua

I dialetti sono, da un punto di vista glottologico, delle lingue neolatine, cioè derivate dal latino parlato (sermo urbanus, plebeius, rusticanus, militaris… ), con sostrati e adstrati; e anche il superstrato dell’italiano.

Hanno una fonetica, una grammatica, una sintassi come tutte le lingue; solo che il parlante, in genere, non lo sa e non se ne accorge, come del resto Omero, o chi per Lui, non aveva la benché minima idea che “menin” fosse un accusativo, però mise la parola in accusativo e non in dativo o altro caso. Poniamo un esempio solo: quando diciamo, in dialetto, hacìstuvu, che è la seconda persona plurale del passato remoto (o diremmo meglio aoristo), non ci accorgiamo che –vu è il soggetto voi divenuto una desinenza; e non ci viene a mente che anche le desinenze che studiamo a scuola in fondo erano soggetti messi dopo. Diciamo hacìstuvu, e distinguiamo da hacisti.

La differenza tra un dialetto puro e l’italiano non è dunque grammaticale e sintattica, bensì di fonetica e di vocabolario. Il dialetto puro di un paese agricolo e artigianale, cioè quasi tutti i paesi del mondo, sarà fatto di parole dell’artigianato e dell’agricoltura: due attività in evidente trasformazione, e con essere il vocabolario si trasforma; oppure, disgraziatamente, sparisce. Nessuno ci vieterebbe di dire computeru, però si tratta di computer, parola anglosassone a sua volta derivata dall’italiano computo. Ma quando si parlava il dialetto puro, il computer semplicemente non c’era; e non possiamo chiamarlo argagnu, perché argagnu (“organion”) è qualsiasi mezzo meccanico e anche qualsiasi terrina.

Eppure si avverte un desiderio, direi un bisogno di dialetto, quasi un’esigenza di recupero delle radici e della Tradizione. Fioriscono lavori seri di ricerca e catalogazione, e, ove possibile, etimologia delle parole dei nonni; e dei toponimi; e delle preghiere e canzoni e filastrocche.

Avete già avuto notizie di Koinè, il lavoro di Gregorio Gallello e Mario Voci. Il 17, di fronte a un pubblico numeroso e qualificato, è stato presentato l’ultimo libro di Daniele Tommaso Mellace, con Presentazione di Angelo Oliverio; sono stati relatori Anna Maria Colabraro, Pino Vitaliano e l’editore, e lo stesso autore; con un intervento estemporaneo di U. N.

Non resta che attendere, come è stato promesso, un’edizione ancora più ricca; e incoraggiare al recupero dei dialetti almeno come nozione.

Ulderico Nisticò