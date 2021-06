Maltempo in Calabria, acquazzoni e violente grandinate nel catanzarese

La zona presilana del Catanzarese è stata interessata infatti da forti grandinate, violenti acquazzoni e tempo tutt’altro che primaverile.

Molti i disagi causati in tutta la zona a nord di Catanzaro, dove i centri di Gimigliano, Taverna, Tiriolo, Fossato Serralta sono tra i quelli più colpiti. In particolare, una violenta grandinata ha danneggiato anche le colture della zona e creato non pochi problemi. Dal cielo sono piovuti chicchi di grandine molto grandi.

Il fenomeno era stato registrato anche nel corso della giornata di ieri, ma oggi ha avuto caratteristiche ancora più violente. Le previsioni meteo indicavano da alcuni giorni il passaggio di queste perturbazioni che, anche nelle prossime ore, potranno provocare acquazzoni e grandinate.