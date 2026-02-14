Noi Moderati Chiaravalle: “Serve un tavolo ufficiale di centrodestra. Azzerare condizioni e pretese”

“Stiamo seguendo con attenzione i comunicati e le posizioni pubbliche diffuse in queste ore dalle forze del centrodestra in vista delle amministrative del 2027. Il confronto è necessario, ma deve essere ricondotto a un metodo serio, trasparente e soprattutto condiviso”.

Lo dichiara Vincenzo Fabiano, coordinatore cittadino di Noi Moderati, chiarendo un punto politico essenziale: “Ad oggi Noi Moderati non ha partecipato a nessun tavolo di centrodestra e non ci risulta l’avvio di un percorso ufficiale e inclusivo che coinvolga tutte le componenti dell’area. Parlare di ‘unità’ senza una sede reale di confronto rischia di alimentare equivoci e ricostruzioni che non fanno bene né alla coalizione né alla città”.

Fabiano sottolinea che il percorso deve partire “pulito”: “Se davvero si vuole costruire un centrodestra credibile, vanno azzerate fin da subito condizioni, presunte pretese e rendite di posizione. Nessuna forza – e in particolare chi oggi amministra o rappresenta la maggioranza uscente – può pensare di dettare le regole, fissare perimetri a senso unico o auspicare per inerzia il candidato a sindaco come passaggio obbligato. Sarebbe la metodologia di sempre: ‘o io o nessuno’. Ed è esattamente ciò che i cittadini non vogliono più”.

“Noi Moderati – prosegue – non è interessato al ‘toto-nomi’ né alle scorciatoie. La priorità è una sola: costruire un progetto serio per Chiaravalle Centrale, con obiettivi misurabili e impegni concreti su servizi, bilancio, manutenzione, scuola, infrastrutture e sicurezza del territorio. Il nome viene dopo, come sintesi di un percorso, non come punto di partenza imposto”.

Da qui l’invito: a tutte le forze del centrodestra ad un incontro imminente, per avviare un tavolo ufficiale, chiaro e trasparente, aperto a tutti e senza pregiudiziali. Noi Moderati è forza di centrodestra e terza realtà politica cittadina: se necessario, siamo pronti a fare da apripista, perché Chiaravalle merita un’alternativa credibile e una coalizione unita sui contenuti, non un progetto già scritto e semplicemente da ratificare”.

Vincenzo Fabiano Coordinatore cittadino – Noi Moderati