Padre uccide i figli di 13 e 7 anni e si suicida

Un uomo ha ucciso i suoi due figli, una bambina di 13 anni e un bambino di 7, e si è suicidato. La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, giovedì 24 marzo a Mesenzana, in provincia di Varese.

Sono ancora pochi i dettagli sulla tragedia famigliare, che è avvenuta in un’abitazione in via Pezza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della compagnia di Luino, ai quali spettano le indagini sull’accaduto. Presente sul luogo della tragedia anche il sindaco di Mesenzana, Alberto Rossi.

Stando a quanto confermato a Fanpage.it, l’uomo ha ucciso i suoi figli e poi si è tolto la vita il 44enne avrebbe utilizzato probabilmente un coltello perché sui corpi sono state trovate ferite da arma da taglio. Inoltre, sempre in base a quanto rivelato a Fanpage.it, si stava separando dalla moglie.

È stata proprio quest’ultima la prima a rendersi conto della tragedia, perché questa mattina era andata a riprendere i due bambini dall’abitazione del loro padre probabilmente per portarli a scuola.

All’arrivo dei soccorritori del 118 per i due bimbi e per il 44enne non c’era ormai più niente da fare. Per il momento non sono ancora chiari il motivo del gesto né se in passato ci fossero stati episodi di violenza: sono quindi in corso gli accertamenti dei militari.