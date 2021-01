Perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato, ferito trasportato in ospedale

Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Rende è intervenuta in contrada Boccalupo di Rose (cs) sull sp234 km 11,900 per un incidente stradale.

Interessato dal sinistro un solo veicolo una Fiat Stilo che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo terminando in un fossato adiacente la sede stradale.

L’autista, 42enne, era rimasto incastrato nelle lamiere contorte del veicolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura ed al recupero di quest’ultima con ausilio di autogrù.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.