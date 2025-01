Tragico incidente sulla Statale 106, muore una donna

L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 comunica l’ennesimo tragico incidente avvenuto sulla Statale 106 a contrada Torricella, frazione di Corigliano-Rossano, in cui è deceduta una donna.

Lunghissime code, disagi e rallentamenti alla circolazione: massima attenzione.

Ringraziamo quanti ci hanno segnalato l’incidente inviandoci le foto, le forze dell’ordine che sono sul posto e SOCAS soccorso stradale.

NOTA ANAS:

Sulla strada statale 106 Radd. Jonica è temporaneamente chiusa la corsia in direzione Taranto, al km 16,800, a causa dell’investimento di un pedone, deceduto, a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza.

È stato, al momento, istituito un senso unico alternato.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.