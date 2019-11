Trasferta del Volley Soverato contro Montale per chiudere l’andata

Con la nona giornata si chiude il girone di andata della regular season di serie A2. Il Volley Soverato, nel girone A, è atteso dalla trasferta contro l’Exacer Montale che si trova a quota otto punti in classifica ed è reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Club Italia. Come il Soverato, anche la compagine romagnola, è imbattuta davanti al proprio pubblico e, quindi, per le ragazze di coach Napolitano bisognerà affrontare l’impegno, come sempre, con la massima determinazione e voglia di vincere per uscire imbattuti dal palazzetto di Castelnuovo.

Il Soverato, terzo in classifica a quattordici punti, dopo il successo sofferto in casa contro Talmassons nello scorso turno, vuole allungare al striscia positiva e, soprattutto, vuole tornare a fare punti in trasferta dopo le sconfitte con Cutrofiano e la capolista Marignano.

E’ stata una settimana, questa che si sta concludendo, che ha visto capitan Repice e compagne allenarsi con grande impegno e voglia di fare bene in vista della trasferta contro Montale; nella squadra ospite, giocatrice di spicco è senza dubbio l’ex campionessa del mondo, la schiacciatrice Taismary Aguero che nella scorsa stagione ha notevolmente contribuito, in B1, alla promozione della compagine oggi guidata da coach Ivan Tamburello.

Montale è una squadra giovane, come le biancorosse del presidente Matozzo, e davanti al proprio pubblico vuole costruire la sua salvezza, obiettivo stagionale delle romagnole. Soverato disputerà allenamento pomeridiano al “Pala Scoppa” e sabato partirà per raggiungere la sede del ritiro, domenica mattina seduta di rifinitura con coach Napolitano che sceglierà il sestetto da mandare in campo, con tutte le atlete a disposizione. Arbitri del match, con inizio alle ore 17, la coppia Clemente Andrea – Marconi Michele.