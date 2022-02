Trasversale, Gigi Riva e giornale male informato

Leggiamo che l’ANAS ha firmato un foglio con dei sindacati. Ci viene a mente Gigi Riva, famoso calciatore, il quale era bravissimo a segnare il goal quando gli altri avevano organizzato l’azione. A parte che i sindacati non sono Gigi Riva, ma al massimo dei dilettanti, tipo scapoli e ammogliati.

Ebbene, quando mai, in anni e annorum, abbiamo visto CGIL, CISL, UIL? Quando mai sono stati presenti a una manifestazione, a una riunione? Nella veste di presidente onorario, vi certifico che mai e poi mai. Ora che si vede uno spiraglio, vorrebbero farsi belli con le penne degli altri?

E poi, di grazia, cosa c’entrano i sindacati? Un protocollo d’intesa con loro può riguardare le problematiche dei lavoratori che, si spera, saranno assunti, ma non la strada, che è una grande questione territoriale, economica, sociale… Non è una pratica sindacale. Badino alla sicurezza, ai diritti: ma non vantino azione politica e meriti.

Il quotidiano di cui vedete l’articolo, è poi malissimo informato, se non ricorda il “Comitato per la Trasversale, Cinquant’anni di sviluppo negato”, che solo e solissimo si è finora battuto; nell’assenza totale di partiti, politicanti, intellettuali, sindacati… e di Soverato, il cui già sindaco e oggi consigliere regionale, Alecci, non si è mai fatto vivo nemmeno con una telefonata.

Quanto precede, per la sacrosanta verità, e perché nessuno, a strada finita (spero di vederla da vivo e percorrerla da patentato!) se ne esca con la faccia tosta di spacciare che è stato lui.

Ulderico Nisticò