Venerdì 9 agosto a Santa Caterina dello Ionio: presentazione del libro “Ombre Cinesi sull’Italia”

Siamo lieti di annunciare un evento di grande interesse e spessore culturale, che si terrà a Torre Sant’Antonio nel prossimo fine settimana. Nell’ambito della Rassegna “Uno sguardo dalla Torre”, venerdì 9 agosto, si terrà la presentazione del libro “Ombre Cinesi sull’Italia” dello scrittore Marco Lupis.

Il libro esplora il concetto di “potere sharp”, incarnato nella sottigliezza tagliente del ceto politico che governa la potenza asiatica, e come questo consenta alla Cina di Xi Jinping, attraverso la scrittura acuta di Lupis, di infiltrare “lentamente ma inesorabilmente” la realtà italiana. L’obiettivo strategico di lungo periodo è penetrare tutti gli ambiti fondamentali della nostra struttura paese: istituzioni politiche, affari, finanza, mondo accademico, cultura e media.

Già nel 2020, ricorda Lupis, il Copasir, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, aveva messo in evidenza i pericoli della penetrazione cinese, spintasi sino a violare il livello della nostra intelligence. Tuttavia, ciò non impedì gli scivoloni del Movimento 5 Stelle sull’adesione alla Belt and Road Initiative.

Recentemente, l’autore nota nella premessa del libro, il Copasir ha parlato del rischio “incalcolabile” che il “tessuto economico italiano ed europeo” sta correndo.

Il libro di Lupis riporta dettagliatamente le situazioni che hanno trainato quel potere sharp in Italia, spiegandone l’origine nel meccanismo leninista del “Fronte Unito”, collocato ai vertici del partito unico: un sistema monolitico e impenetrabile di condizionamento e influenza al servizio degli obiettivi fissati dallo stato. In Italia, quel monolite trae vantaggio dalla cronica debolezza, arrendevolezza e fratturazione della nostra attuale società.

Durante l’evento, lo scrittore dialogherà con Nicola Pasquino, Professore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università di Napoli Federico II, dove dirige il Laboratorio di Compatibilità Elettromagnetica.

Il Prof. Pasquino è anche Presidente del Comitato Tecnico 106 “Esposizione Umana ai Campi Elettromagnetici” del Comitato Elettrotecnico Italiano.

Il dialogo tra Lupis e Pasquino si concentrerà su temi cruciali quali la penetrazione cinese nelle strutture italiane, i rischi per la sicurezza nazionale, l’influenza nei settori accademici e culturali, e l’impatto sulle tecnologie e sulle telecomunicazioni e le conseguenti implicazioni per l’indipendenza economica e politica dell’Italia.

Vi aspettiamo numerosi per una serata di riflessione e dialogo su temi di grande attualità e rilevanza.