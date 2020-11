Dopo una vita in campagna sai che tutto arriva dalla terra. Questo video è stato registrato a San Floro (CZ). Tutto nella vita è connesso in un modo o nell’altro a tante situazioni.

Se non ci fosse Nonna Concetta con la sua esperienza di vita, oggi a San Floro non ci sarebbe Mulinum – senza nemmeno considerare i passi intermedi. Dalla terra viene tutto ed i nostri rapporti sociali sono un valore inestimabile. Come ti senti tu quando fai del bene? (Video di Massimo Castelli)