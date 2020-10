Vittoria piena del Volley Soverato a Montecchio Maggiore

Blitz del Volley Soverato al “Pala Collodi” contro le Sorella Ramonslda Ipag Montecchio. Secco tre a zero a favore delle ragazze di coach Napolitano che hanno conquistato, cosí, tre punti importanti su un campo non facile. Match sempre in pugno per le calabresi che non hanno dato la possibilitá alle vicentine di riaprire la partita, vinta meritatamente da Lotti e compagne. Un successo che segue quello contro Macerata e che porta a quota otto punti la squadra biancorossa.

Passiamo all’ incontro disputato a porte chiuse. Coach Simone schiera Sacchetti al palleggio e Mangani opposto, coppia centrale formata da Bartolini e Brandi, schiacciatrici Cagnin e Battista, libero Imperiali. Risponde il Volley Soverato con Laura Bortoli in regia e Shields opposto, al centro Meli e Riparbelli, capitan Lotti e Mason in banda e libero Barbagallo. Partita che nelle prime fasi vede le due squadre studiarsi a vicenda ed essere sul 6-6. Break Soverato e sul 7-10 coach Simone chiama il primo time out dell’incontro. Allunga nel punteggio la squadra calabrese che si porta sul 13-18 con Lotti; rosicchiano due punti le padrone di casa e sul 16-13 coach Napolitano chiama time out. Rientro in campo che vede riprendere a marciare Soverato adesso avanti di sei lunghezze, 16-22. Chiude il set la compagine ionica per 17/25 con punto di Riparbelli.

È un Soverato determinato, che sá quel che vuole, che nella parte iniziale del secondo set si porta subito avanti 3-6; allungano le biancorosse e Shields con un bel muro porta Soverato sul 9-14 con Montecchio che cerca di restare aggrappato al set. Time out per le vicentine. Mantiene un buon vantaggio Soverato, 12-19, e riesce a fare suo il secondo parziale per 19/25.

Equilibrio nelle prime battute del terzo gioco, 6-6, ma Bortoli e compagne allungano nel punteggio poco dopo, 12-17, giocando bene e non abbassando il ritmo. Vuole i tre punti Soverato e non lascia scampo alle ragazze di Simone, chiudendo il set per 20/25. Dopo questa vittoria, la testa è rivolta giá alla prossima sfida che vedrá ospite al Pala Scoppa, l’Omag Marignano.

Ipag Montecchio 0

Volley Soverato 3

Parziali set: 17/25; 19/25; 20/25

IPAG MONTECCHIO: Bovo ne, Battista 8, Monaco, Canton, Mangani 8, Covino, Scacchetti 2, Imperiali, Bartolini 11, Bastianello ne, Brandi 3, Rosso, Cagnin 11. Coach: Alessio Simone

VOLLEY SOVERATO: Mason 10, Lotti 5, Cipriani 1, Nardelli ne, Shields 11, Salimbeni ne, Barbagallo (L), Piacentini ne, Bianchini, Riparbelli 12, Bortoli 7, Meli 10, Ferrario (L). Coach: Bruno Napolitano

ARBITRI: Sabia Emilio – Giglio Anthony

MURI: Montecchio 4, Soverato 8