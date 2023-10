Al via la stagione del Volley Soverato

Tutto pronto in casa Volley Soverato per l’inizio del campionato di A2 stagione 2023/2024. La squadra guidata da coach Ettore Guidetti sarà impegnata in trasferta contro la “ripescata” Pescara nella prima giornata del girone A.

C’è attesa ed entusiasmo verso le “cavallucce marine ” che da metà agosto lavorano senza sosta per una stagione che si prevede piena di sorprese.

Nelle ultime settimane Coccoli e compagne hanno svolto allenamenti congiunti con Melensugno, Crotone e Messina; test che sono serviti allo staff tecnico e alla squadra per mettere a punto quanto fatto in preparazione.

Ovviamente si é soltanto all’inizio e c’è molto da lavorare come sottolineato spesso dal coach. Pescara avrà dalla sua il sostegno del pubblico di casa nell”esordio in A2 e certamente le biancorosse dovranno cercare di giocare la loro partita per conquistare i primi punti della stagione.

Sulla sfida, la lettone Jurdza ha affermato: “Iniziamo il campionato con la consapevolezza che in campo servirà sbagliare il meno possibile. In trasferta non é mai facile ma abbiamo lavorato tanto per arrivare pronte all’esordio”. Appuntamento alle ore 17 al palazzetto “Corrado Roma” di Montesilvano.