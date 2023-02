Ale & Franz conquistano il teatro comunale di Soverato

L’ironia arguta e cinica , intelligente e realistica di Alessandro Besentini e Francesco Villa, in arte Ale & Franz, conquista il teatro comunale di Soverato, entusiasmando il pubblico presente con sold out assicurato anche per il terzo appuntamento della stagione teatrale. Una fermata d’autobus , un tavolo o una panchina sono sufficienti per dare vita a dei dialoghi divertenti e, al contempo, profondi, capaci di far ridere, sorridere ed anche pensare.

Il Comincium di Ale & Franz con la sapiente regia di Alberto Ferrari rappresenta un nuovo inizio dopo il terribile periodo caratterizzato dalla pandemia di Covid 19, alla ricerca, da parte del pubblico e degli attori, della gioia, degli applausi, del profumo del palcoscenico e della vivacità della platea.

La gente ama i due protagonisti per la loro capacità di interessare e divertire parlando di argomenti importanti o disegnando scene surreali, ilari ma sostanzialmente molto vicine alla realtà.

Per cento minuti ci si rilassa vivendo un evento dove il ritmo non si perde mai. La storia si snoda intorno al racconto fantastico di due cinquantenni che, attraverso un pirotecnico susseguirsi di equivoci e colpi di scena, si incontrano ricercando l’essenza di una gioventù che non c’è più, ma che vorrebbe tanto esistere ancora.

Ale & Franz dimostrano tutta la propria bravura, con sicurezza professionale, tempi comici perfetti e capacità di ammaliare la sala onorando la piazza di Soverato che da parte Sua, non lesina affatto applausi ed affetto nei confronti del rinomato duo presente dal vivo, per una volta, simpatico e affabile così come appare al cinema o in TV.

Un’ennesima serata, organizzata dall’ Amministrazione Comunale di Soverato, che ha reso felici centinaia di persone ormai abituate al teatro di qualità. “Viva Soverato”, ha concluso il Vice Sindaco Lele Amoruso, Città che continua a dimostrare di possedere uno spirito ed una struttura da metropoli culturale ricca di caratteristiche positive.