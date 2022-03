AMA Calabria a Catanzaro narra la storia di San Francesco di Paola

Giovedì 16 marzo lo spettacolo con Ernesto Orrico e Paolo Napoli al Teatro Comunale

Il teatro ospita una delle storie più importanti della cultura calabrese. L’attenzione rivolta alle più qualificate espressioni artistiche della nostra regione è, ancora una volta, obiettivo che si pone AMA Calabria. La stagione teatrale, ideata e diretta da Francescantonio Pollice, ritorna mercoledì 16 marzo, alle ore 21, al Teatro Comunale di Catanzaro con ‘Sulle acque sui rovi. Storia di San Francesco di Paola’, uno spettacolo che narra il lungo peregrinare del Paolano attraverso i momenti cruciali della sua vita. Storie che lo hanno reso un’interessante figura storica non solo nel panorama regionale ma anche in quello nazionale.

«In Calabria – ha dichiarato Pollice – da sempre il settore dell’arte e della cultura è prolifico. Sono numerosi gli artisti della nostra regione che vengono apprezzati nei circuiti teatrali e musicali. Noi di AMA Calabria, da tempo, siamo attenti a dare voce a queste espressioni che meritano di essere valorizzate. Dopo l’importante successo riscontrato da Mana Chuma Teatro con l’anteprima nazionale di ’f-Aìda eppur cantava ancora’, siamo lieti di presentare un intenso lavoro come quello pensato e realizzato da Ernesto Orrico».

Tratto dall’omonimo libro scritto da Vincenza Costantino, la trasposizione teatrale è stata curata da Ernesto Orrico, attore, autore e regista, tra le figure di spicco del teatro calabrese. La memoria di Francesco, uomo e Santo, brilla con una nuova forza grazie alle parole che saranno interpretate dallo stesso Orrico, in quello che può essere considerato uno spettacolo volto anche a far conoscere la figura e i miracoli del Paolano anche a chi non ne era a conoscenza sino ad oggi.

Prodotto dall’associazione culturale ‘Zahir’, ‘Sulle acque sui rovi. Storia di San Francesco di Paola’ integra nella recitazione anche degli intermezzi musicali eseguiti dal vivo da Paolo Napoli, in modo da rendere il cammino di San Francesco, scevro di inutili possedimenti, sempre più coinvolgente e suggestivo. Uno spettacolo che offre una visione completa sulla vita del Santo nei suoi vari aspetti dicotomici fatti di realtà e leggenda, fede e superstizione, concretezza ed immaginazione.

Il cartellone della rassegna teatrale catanzarese di AMA Calabria, avrà una variazione. Giovedì 31 marzo, sarà la volta di e ‘La rottamazione di un italiano perbene’, con Carlo Buccirosso, sostituirà il previsto ‘Variazioni enigmatiche’ con Glauco Mauri. Lo spettacolo andrà in scena, come di consueto, al Teatro Comunale di Catanzaro, con inizio alle ore 21:00.

I biglietti dello spettacolo ‘Sulle acque sui rovi. Storia di San Francesco di Paola’ e ‘La rottamazione di un italiano perbene’ potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0968.24850 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org

AMA Calabria si atterrà alle misure disposte dalle autorità nazionali in ordine all’emergenza pandemica consentendo, fino a esaurimento posti, l’ingresso esclusivamente agli spettatori in possesso del Super Green Pass e con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2.