Dopo quasi mezzo secolo dalla “scoperta” dei Bronzi, e dopo diluvi di “scoperte” e teorie varie, è mai possibile che non si sappia:

1. Che ci facevano due enormi e pesantissime statue di bronzo, a pochi metri dalla battigia?

2. Non se n’era mai accorto nessuno, in x decine e decine di secoli?

3. Come mai, appena “scoperti”, qualcuno sparò che erano di Fidia, s’intende senza la benché minima prova?

4. Erano solo due? E se erano di più, dove sono gli assenti?

5. Come mai non si trovano altri resti del presunto naufragio?

6. Con quali tecniche sono state fuse le statue?

7. Tutte assieme, o assemblate?

8. Il terriccio viene da quale dei tanti posti del Mediterraneo dove è stato ipotizzato?

9. Chi sono gli eroi o dei, o anche tizi qualsiasi, raffigurati dai due metallici ciclopi?

10. Perché sono nudi ma con l’elmo e armi varie?

11. E le armi palesemente mancanti, che fine fecero?

12. Come mai ci sono moltitudini di superesperti dei Bronzi, e nessuna università o altra istituzione ha mai pensato di organizzare un gruppo di lavoro qualificato e attendibile, e con metodologie scientifiche?

13. Boh!

Ulderico Nisticò