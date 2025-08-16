Dopo quasi mezzo secolo dalla “scoperta” dei Bronzi, e dopo diluvi di “scoperte” e teorie varie, è mai possibile che non si sappia:
1. Che ci facevano due enormi e pesantissime statue di bronzo, a pochi metri dalla battigia?
2. Non se n’era mai accorto nessuno, in x decine e decine di secoli?
3. Come mai, appena “scoperti”, qualcuno sparò che erano di Fidia, s’intende senza la benché minima prova?
4. Erano solo due? E se erano di più, dove sono gli assenti?
5. Come mai non si trovano altri resti del presunto naufragio?
6. Con quali tecniche sono state fuse le statue?
7. Tutte assieme, o assemblate?
8. Il terriccio viene da quale dei tanti posti del Mediterraneo dove è stato ipotizzato?
9. Chi sono gli eroi o dei, o anche tizi qualsiasi, raffigurati dai due metallici ciclopi?
10. Perché sono nudi ma con l’elmo e armi varie?
11. E le armi palesemente mancanti, che fine fecero?
12. Come mai ci sono moltitudini di superesperti dei Bronzi, e nessuna università o altra istituzione ha mai pensato di organizzare un gruppo di lavoro qualificato e attendibile, e con metodologie scientifiche?
13. Boh!
Ulderico Nisticò