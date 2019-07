Cade da cavallo, ragazza di Soverato trasportata in elisoccorso a Catanzaro

Una ragazza di 20 anni, A. N. di Soverato, si trova ricoverata presso l’ospedale “Pugliese” di Catanzaro dove è stata trasferita in elisoccorso dall’ospedale di Serra San Bruno a causa di alcune ferite riportate alla testa e al bacino in seguito ad una caduta dal cavallo.

Il fatto – secondo quanto si è appreso – si è verificato intorno alle 23 di domenica in località Santa Maria del Bosco a Serra San Bruno. Le sue condizioni desterebbero preoccupazione, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto in un contesto differente rispetto all’equiraduno che contestualmente ma in altro luogo si stava svolgendo nella cittadina e che in ogni caso era provvisto di apparato di emergenza con relativa ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale che hanno avviato tutte le verifiche del caso per accertare eventuali responsabilità.