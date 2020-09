Chiaravalle – La politica ritrovi la sua centralità

Seguiamo con stupore le vicende del PD di Chiaravalle e non riusciamo a capire le motivazioni politiche che muovono ciò che sta succedendo.

Il circolo di Chiaravalle in questi anni è cresciuto, ha stretto un legame importante e sincero con la città e creato le condizioni per la ricostruzione di un progetto politico di ampio respiro che guardi al futuro.

Un futuro che deve avere a cuore i destini delle persone che vivono, lavorano e popolano la città. Dobbiamo ricostruire un sentimento di fiducia e di speranza che solo la buona politica a servizio delle persone può dare.

L’antipolitica, la politica come fine personale, l’affermazione dei propri egoismi sono una strada non più percorribile. Qui è in gioco il nostro domani, quello della nostra comunità. Non possiamo pensare di consegnare ai nostri figli una società ancora legata ad un passato incapace di rigenerarsi.

In questi anni il lavoro della segretaria del circolo PD di Chiaravalle, Emanuela Neri, è andato in questa direzione, ha raccolto a sé le energie della propria comunità per ritrovare un sentire comune, cercare la strada della ricostruzione, riaffermare la forza di una comunità che sa stringersi intorno al bene collettivo.

Un impegno non facile per le donne, che quotidianamente devono farsi spazio in una società che non le considera mai abbastanza. Mai abbastanza preparate, mai abbastanza pronte. Una società che troppo spesso è pronta a sacrificarne i talenti, le capacità e il merito.

Le donne, in politica come in altri ambiti, devono dimostrare sempre di più, anche se questo vuol dire sottrarre tempo alla propria professione, alla propria famiglia e ai propri figli.

La comunità di Chiaravalle ha la fortuna di avere una giovane segretaria che ha l’ambizione di portare la città nel futuro, nostro compito è quello di stringerci attorno al suo progetto e riconquistare la centralità della buona politica.

Lucia Bongarzone, Responsabile Nazionale Pari Opportunità

Teresa Esposito, Responsabile Regionale Democratiche