Il pittore Claudio Caroleo al “Primo Festival d’Arte” di Catanzaro

L’Università delle Generazioni è sempre vicina a tutte le età e a tutte le categorie di persone; in particolare cerca di essere presente specialmente per i giovani che cercano una propria via di realizzazione in un determinato settore della vita sociale. Così segnala all’attenzione degli amanti dell’Arte contemporanea un ragazzo di belle speranze e di grandi possibilità espressive quale è il catanzarese Claudio Caroleo.

Il quale sarà presente come espositore, sabato 18 e domenica 19 maggio 2024, al Primo Festival d’Arte di Catanzaro che ha come titolo “L’Arte percorso del benessere” ovvero l’arte fa bene a chi la fa, a chi la guarda e a chi la vive ogni giorno in casa o nei luoghi di lavoro e del tempo libero avendo acquisito le opere degli artisti.

Il giovane Caroleo ha già al suo attivo diverse Mostre personali e collettive. Ricordiamo per esempio “Al di là della vita” (19/02/24 – 04/03/24) nel centro storico di Catanzaro, oppure “Javier Bardem” (II Atto) alla 2^ edizione del RaccontARTI (il Festival delle Arti e dei Mestieri) organizzato da Confartigianato all’Ex Stac (09/12/23 – 05/01/24). Caroleo ci ha dichiarato: “L’evento di sabato e domenica “L’Arte percorso del benessere” è una grande opportunità per la città e per tutti gli artisti presenti. Personalmente ringrazio tutti coloro i quali mi hanno dato la possibilità di partecipare a questo grande progetto”.

La significativa manifestazione artistica “L’Arte percorso di benessere”, che vedrà la partecipazione di ben 61 espositori, è un invito alla bellezza ed avrà luogo al Centro Polivalente “Maurizio Rossi” in Via Fontana Vecchia n. 34 nella Città capoluogo di regione. Alla buona riuscita di tale Festival, con compiti ed impegni diversi, hanno concorso più soggetti attivi come: Gruppo Trekking Calabriabella Catanzaro; LuceFest. S. Pietro Magisano; Università della Terza Età (Gruppo teatrale dialettale “A Filanda”). Centro Culturale Humanities Catanzaro. Associazione Culturale Kairòs Catanzaro.

Il programma prevede i seguenti appuntamenti: sabato 18 maggio 2024 dalle ore 09:00 alle 13:00 allestimento mostra; ore 18:00 cerimonia di inaugurazione; ore 21:00 esibizione “Gruppo Rock Mantra 3”; ore 22:00 chiusura mostra. Domenica 19 maggio 2024: apertura mostra dalle 10:00 alle 13:00 e riapertura mostra ore 16:00; convegno ore 18:00; ore 20:00 buffet; ore 22:00 chiusura definitiva Mostra. Al Convegno delle ore 18:00 di domenica 19 maggio, introdurrà Arcangelo Pugliese. Interverranno: Carmine Elia “LuceFest” – S. Pietro Magisano; Ciccio Peltrone “Gruppo Trekking Calabriabella” – Catanzaro; Marcella Crudo “Università della Terza Età – Catanzaro” (Compagnia dialettale “A Filanda”); Mariella Costa “Il Parco degli Dei” di Roccella Ionica (RC); Milena Manili “Centro Culturale Humanities” – Catanzaro.