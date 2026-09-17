Corsa a tutta velocità sulla A2 con oltre 2 chili di cocaina: arrestato dopo l’inseguimento all’autogrill

Viaggiava a tutta velocità verso Reggio Calabria, quando è stato fermato dalle pattuglia della Polizia Stradale: in auto nascondeva oltre 2,1 chilogrammi di cocaina, suddivisi in due panetti imballati e occultati all’interno dell’abitacolo e del bagagliaio, oltre ad una somma in contanti di 800 euro.

È quanto avvenuto lo scorso 8 settembre lungo il tratto dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Villa San Giovanni, dove l’uomo è stato fermato dalla Polizia stradale a seguito di un inseguimento all’interno dell’Area di Servizio Agip Ovest.

Le successive analisi speditive condotte dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica hanno confermato la tipologia della sostanza stupefacente.

Con il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, il soggetto è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e tradotto presso la Casa Circondariale di Arghillà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.