Dramma in Calabria: 72enne trovata morta in un terreno, si indaga per omicidio

Un tragico fatto di cronaca scuote la comunità di Corigliano-Rossano. Nella giornata di oggi, il corpo privo di vita di Carmela Bifano, 72 anni, è stato rinvenuto in un fondo agricolo situato in località Villaggio Frassa, nell’area urbana di Corigliano.
Ipotesi aggressione e rilievi
Secondo le prime ricostruzioni e le indiscrezioni trapelate, la donna — madre di un figlio — sarebbe stata uccisa. L’ipotesi principale al vaglio degli inquirenti è che la vittima sia stata colpita violentemente alla testa, probabilmente con delle pietre.
Per fare piena luce sulle esatte cause del decesso e sulla dinamica dell’aggressione, la Procura della Repubblica di Castrovillari ha già disposto l’esame autoptico sulla salma.
Sospetti e indagini nella sfera familiare
Mentre le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sui dettagli dell’inchiesta, emerge un elemento cruciale: al momento dei fatti, la 72enne si sarebbe trovata in compagnia del marito.
La posizione dell’uomo è attualmente al vaglio degli investigatori, che stanno concentrando gli accertamenti principalmente all’interno del contesto familiare della donna.
Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia di Stato, al lavoro per ricostruire gli ultimi spostamenti della coppia e chiarire il movente dietro l’ennesimo drammatico episodio di violenza.