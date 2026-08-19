Dramma in Calabria: 72enne trovata morta in un terreno, si indaga per omicidio

Un tragico fatto di cronaca scuote la comunità di Corigliano-Rossano. Nella giornata di oggi, il corpo privo di vita di Carmela Bifano, 72 anni, è stato rinvenuto in un fondo agricolo situato in località Villaggio Frassa, nell’area urbana di Corigliano.

​Ipotesi aggressione e rilievi

Secondo le prime ricostruzioni e le indiscrezioni trapelate, la donna — madre di un figlio — sarebbe stata uccisa. L’ipotesi principale al vaglio degli inquirenti è che la vittima sia stata colpita violentemente alla testa, probabilmente con delle pietre.

Per fare piena luce sulle esatte cause del decesso e sulla dinamica dell’aggressione, la Procura della Repubblica di Castrovillari ha già disposto l’esame autoptico sulla salma.

​Sospetti e indagini nella sfera familiare

Mentre le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sui dettagli dell’inchiesta, emerge un elemento cruciale: al momento dei fatti, la 72enne si sarebbe trovata in compagnia del marito.

La posizione dell’uomo è attualmente al vaglio degli investigatori, che stanno concentrando gli accertamenti principalmente all’interno del contesto familiare della donna.

​Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia di Stato, al lavoro per ricostruire gli ultimi spostamenti della coppia e chiarire il movente dietro l’ennesimo drammatico episodio di violenza.