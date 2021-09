Film ispiranti per un appuntamento con una donna matura

Un incontro romantico con una donna matura davanti a un film: perché no? Soprattutto se si sa scegliere la pellicola giusta! Ecco alcuni consigli a riguardo.

Perché un appuntamento con film è ancora una grande idea al giorno d’oggi

L’idea di un appuntamento a base di cinema vi sembra un po’ demodé? Non c’è motivo di pensarlo, anzi: ricerche scientifiche dimostrano che condividere forti emozioni insieme fa sentire subito più uniti anche due individui che non si conoscono molto bene. Guardare un film, inoltre, garantirà un’atmosfera rilassata al vostro appuntamento e, se scegliete la pellicola giusta, potrebbe anche darvi delle ispirazioni romantiche. Perfetto, dunque!

C’è un motivo in più per scegliere questo tipo di appuntamenti: oggi la maggioranza degli appuntamenti tra uomini e donne mature si trovano sui siti di incontri online dedicati. Si possono leggere le recensioni e le opinioni delle persone sulla piattaforma che più ci interessa, in questo modo si potranno organizzare incontri con cougar in sicurezza risparmiando il tempo. Su questi portali gli utenti possono conoscersi via chat principalmente condividendo le proprie passioni. Sapevi che una delle passioni più diffuse tra i single di tutte le età è proprio il cinema? Chiacchierare riguardo ai vostri film preferiti può essere un ottimo modo per rompere il ghiaccio in chat; trasformare queste conversazioni virtuali in un romantico appuntamento “da cinefili” apparirà più che naturale! Sembra inoltre che le donne mature apprezzino particolarmente questo genere di approcci, basati su passioni e intelletto piuttosto che sul semplice lato fisico. È per questo che online tendono a condividere apertamente, attraverso i loro profili, le loro passioni.

La differenza tra frequentare ragazze e donne mature

Sempre più uomini si innamorano di donne più grandi di loro. Come mai? Prima di tutto, perché sono caduti molti dei tabù legati alla differenza di età in amore e le persone si sentono più libere di provare attrazione per chi vogliono; in secondo luogo, perché i rapporti tra i sessi si sono modificati, arrivando a essere più paritari.

Secondo la psicologia, il motivo per cui molti uomini vanno in cerca di donne più grandi è che non devono più sostenere lo stereotipo del “maschio alpha” che si mette a guida del rapporto, e le donne stesse non considerano i loro più giovani partner come un sostituto dei figli da accudire.

Questi rapporti sono, allora, costruiti su rispetto e parità, più che sulle differenze. Questo li porta ad essere più equilibrati e anche più passionali dei rapporti tra coetanei, i quali sono spesso dominati da una certa confusione riguardo a chi debba tenere il timone del rapporto.

Sembra anche che i rapporti con le donne mature, o cougar, siano più “facili” per gli uomini: una donna giovane potrebbe voler trasformare il rapporto in un senso che il partner maschio non gradisce, sognando un matrimonio o una gravidanza. Le donne mature sono più realiste e, avendo già fatto esperienza, tendono a vivere i rapporti giorno per giorno e senza troppe proiezioni nei confronti del futuro.

Film romantici perfetti per un appuntamento

Ecco alcuni film, tra storici e contemporanei, che narrano il rapporto tra giovani uomini e donne mature: possono esservi di spunto per identificarvi con i protagonisti, o anche solo per vedervi rappresentati nella particolare bellezza del vostro amore “intergenerazionale”. Alcuni di questi film sono romantici e non disdegnano particolari piccanti, altri sono più ironici. In ogni caso, vale la pena guardarli:

– Il laureato (1967)

Il laureato, uno dei primi film a trattare il tema dell’amore tra giovani e donne più mature, è una pellicola diventata di culto sia per l’interpretazione dei protagonisti che per la famosa colonna sonora. Qui il sesso tra un giovane e una donna adulta è ancora visto come una seducente trasgressione.

– Benvenuta in paradiso (1998)

Un bel film romantico che vede protagonisti una donna in carriera e un giovane che ha l’età di suo figlio. La storia d’amore nasce nel contesto di una vacanza nella lussureggiante, paradisiaca e sensuale Giamaica; il titolo originale è “How Stella Got Her Groove Back” ma in italiano è stato giustamente tradotto con “Benvenuta in paradiso”!

– The floor in the door (2004)

In questo film d’autore, l’amore di una donna sposata e di età matura per un giovane ragazzo ha qualcosa di torbido, di psicoanalitico: il giovane amante le ricorda infatti, per aspetto, il figlio morto in un incidente. Nonostante ciò, non si può dire che non si tratti di una storia d’amore vissuta appieno.

– Cougar Club (2007)

Un film decisamente comico che racconta di due giovani laureati, stufi delle noiose coetanee, che decidono di fondare un “cougar club”!

In conclusione, i film che vi abbiamo presentato mostrano alcune delle tante facce che l’amore “intergenerazionale” può avere: tentazione sensuale, sentimento intenso, puro e liberatorio, amore capace di scavare nell’inconscio, relazione che può celare i suoi lati divertenti. Siamo convinti che l’amore tra persone di età diverse debba smettere definitivamente di essere un tabù, come era negli anni ’60.