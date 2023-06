Formalizzata l’intesa istituzionale per il lotto “Gagliato-Soverato” della “Trasversale delle Serre”

Per il lotto “Gagliato-Soverato” della “Trasversale delle Serre”, è stata formalizzata l’intesa istituzionale tra il Presidente della Giunta Regionale della Calabria, Roberto Occhiuto, e il Commissario Straordinario Francesco Caporaso, Responsabile della Struttura Territoriale Anas Calabria.

L’atto, siglato a valle dell’ultimazione della fase di progettazione, costituisce, secondo la disciplina delle opere commissariate, il più importante step che porterà all’approvazione finale del progetto definitivo dell’intervento che è stato redatto per il programmato appalto congiunto di progettazione esecutiva e realizzazione delle opere.

L’iter autorizzativo, si ricorda, si era positivamente concluso in tempi molto celeri grazie, soprattutto, alle efficaci azioni di semplificazione procedurale attuate dai due soggetti istituzionali coinvolti, il Commissario Straordinario e il Presidente della Regione.

L’intervento fa parte delle opere oggetto di commissariamento governativo finalizzate al completamento della Trasversale delle Serre, infrastruttura strategica che collegherà il versante tirrenico con quello ionico e per la cui realizzazione è previsto un investimento complessivo di circa 520 milioni di euro. Nello specifico, il costo complessivo del lotto “Gagliato- Soverato” ammonta a 183,20 milioni di euro, a fronte di una disponibilità finanziaria pari a 54,70 milioni di euro; pertanto, è richiesto un ulteriore fabbisogno economico di 128,50 milioni di euro, attualmente da reperire.

“Il completamento dell’intera Trasversale delle Serre – commenta il Presidente Occhiuto – segnerà la realizzazione di un importantissimo itinerario dall’elevata valenza trasportistica regionale e nazionale garantendo, al contempo, la definitiva eliminazione dell’isolamento di alcuni territori della Calabria centrale, la possibilità di raggiungere i presidi sanitari con tempi di percorrenza brevi, il netto miglioramento della fruizione di infrastrutture in tema di potenziali azioni di Protezione Civile. Per tutti questi motivi, l’impegno per il reperimento delle risorse finanziarie mancanti sarà massimo”.

Il tracciato, della lunghezza di circa 8 km, si colloca interamente nella provincia di Catanzaro, attraversando i territori dei Comuni di Gagliato, Petrizzi, Satriano e Soverato, con uno sviluppo che prevede ingombri tali da ridurre al minimo il consumo di suolo attraverso lo sfruttamento del sedime dell’attuale SP 148.

Le principali opere sono costituite da 4 viadotti, per una lunghezza complessiva di 855 metri, e da una galleria artificiale di 195 metri. In ordine agli altri interventi della Trasversale delle Serre oggetto di commissariamento, lo stato dell’arte è il seguente. Per quanto attiene il lotto “Superamento del colle dello Scornari”, la consegna dei lavori è stata effettuata nel mese di febbraio del corrente anno e, a seguito di una prima fase di monitoraggio geotecnico, sono in corso, parallelamente, le attività di cantierizzazione, di movimento terra e le perforazioni/getti dei pali delle paratie e della galleria artificiale. Relativamente al lotto “Superamento del cimitero di Vazzano” è in fase di conclusione la relativa procedura di gara.

Per il lotto “Vazzano-Vallelonga” la conclusione delle procedure di affidamento congiunto per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere, avviate con la pubblicazione del relativo bando nel mese di febbraio 2023, è prevista entro la fine dell’estate di quest’anno. Infine, per il lotto del completamento della “Bretella per Petrizzi”, è in fase di conclusione la progettazione esecutiva e la collegata attività di verifica e validazione. La pubblicazione del relativo bando di gara è prevista per la fine dell’estate 2023. Tutti gli interventi commissariati della Trasversale delle Serre, sono sottoposti al regime di specifici Protocolli di Legalità stipulati con le Prefetture competenti e finalizzati al contrasto di ogni tentativo di infiltrazione criminale nei lavori di realizzazione.