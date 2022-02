Furgone in fiamme nella notte, indagini sulle cause del rogo

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta nella serata di ieri, alle ore 20.30 circa, in via del Progresso, per incendio furgone.

L’automezzo interessato dal rogo un furgone Ford Transit di proprietà di una ditta di lavorazione del legno e regolarmente parcheggiato nel piazzale esterno dell’attività commerciale.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito ed alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse alla struttura.

Al termine delle operazioni di spegnimento, da sopralluogo effettuato congiuntamente ai Carabinieri, si rinvenivano elementi che non escludono l’ipotesi del dolo. Ulteriori indagini in corso.