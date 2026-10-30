Halloween da brividi al Teatro Comunale di Catanzaro: un delitto e sei sospettati per un’indagine dal vivo

Il 31 ottobre e il 1° novembre torna ComunHalloween con “Sipario di Sangue”, un’escape room investigativa che trasforma il teatro in una scena del crimine

CATANZARO – 30 OTTOBRE 2026. Un omicidio misterioso, sei sospettati e un teatro pieno di segreti. Il pubblico chiamato a indagare, raccogliere indizi e scoprire il colpevole prima che il sipario si chiuda. Il 31 ottobre e il 1° novembre torna al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro “ComunHalloween”, giunto alla sesta edizione, con una nuova esperienza immersiva che promette suspense, colpi di scena e divertimento.

Il titolo scelto per quest’anno è “Sipario di Sangue”, un’originale escape room investigativa dal vivo che trasformerà gli ambienti del teatro di Corso Mazzini in una grande scena del crimine, dove gli spettatori non saranno semplici osservatori, ma protagonisti di una storia tutta da ricostruire.

Al centro della vicenda, un misterioso delitto che sconvolge la vita di un antico teatro. Sei personaggi sono coinvolti in una trama oscura, ciascuno con qualcosa da nascondere. Testimonianze contraddittorie, documenti misteriosi e indizi disseminati negli spazi della struttura accompagneranno i partecipanti in un’indagine nella quale nulla potrà essere dato per scontato.

L’obiettivo sarà individuare l’assassino, mettendo insieme gli elementi raccolti, interrogando i sospettati e cercando di distinguere la verità dalle menzogne. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo, così come una risposta apparentemente insignificante potrebbe cambiare completamente la direzione dell’indagine.

La particolarità dell’iniziativa sta proprio nel coinvolgimento diretto del pubblico. Non ci sarà una platea dalla quale assistere passivamente allo spettacolo: i partecipanti potranno attraversare camerini, palcoscenico e ambienti normalmente inaccessibili agli spettatori, incontrando attori che interpreteranno dal vivo i protagonisti della vicenda.

Un percorso che unisce recitazione, enigmi, intuizione e capacità di osservazione, trasformando il Teatro Comunale in uno spazio narrativo da esplorare. Saranno le domande, le scelte e le deduzioni degli investigatori improvvisati a consentire di avanzare nella storia, fino alla possibile soluzione del mistero.

Con questa sesta edizione, ComunHalloween rinnova una formula che mette insieme il fascino dello spettacolo teatrale e le dinamiche partecipative delle escape room, offrendo un modo originale di vivere la festa di Halloween nel cuore della città.

L’iniziativa conferma inoltre la vocazione del Cinema Teatro Comunale a sperimentare linguaggi e modalità di intrattenimento capaci di coinvolgere direttamente il pubblico, valorizzando anche gli spazi meno conosciuti della struttura.

“Sipario di Sangue” andrà in scena sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, dalle ore 18 alle 24, con ultimo ingresso alle 23.