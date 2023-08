Il 14 agosto a Soverato la quindicesima edizione del “Noi Che…”

Per chi ha vissuto gli anni ottanta rimangono ancora indelebili molte “réclame”, marchi diventati status symbol di diverse generazioni.

Non è nostalgia, ma semplice consapevolezza che gli anni ottanta, gli anni della discomusic sono stati qualcosa di diverso, di irripetibile, di indimenticabile.

Così come il presepe a Natale, l’uovo di cioccolato a Pasqua, l’estate in Calabria non è la stessa senza “Noi Che…”. Non è agosto senza la festa più cool dell’estate calabrese, “save the date”, cerchiate in rosso sul calendario il 14 agosto perchè in questo giorno si celebrerà la quindicesima edizione del “Noi Che…”.

Le piste della Marinella (oggi il Noa Club) di Soverato accoglieranno ancora una volta i figli del “Tempo delle mele”.

Per coloro che hanno vissuto gli anni ottanta, tutto è diverso, ogni esperienza viene vissuta con la consapevolezza di essere stati fortunati. Quel decennio rappresenta un punto di svolta tra il boom economico degli anni sessanta e la “web generation” degli anni duemila. È un periodo che ha lasciato un segno indelebile nella memoria e nel cuore di coloro che l’hanno vissuto intensamente.

E così, anche quest’anno, torna l’evento più atteso della costa jonica calabrese: il “Noi Che…”. Questa festa a tema “anni 80” anima la movida calabrese da quindici edizioni, offrendo a tutti i partecipanti la possibilità di immergersi nuovamente in quell’atmosfera magica e coinvolgente.

Il 14 agosto, tutti sono invitati a partecipare al “Noa Club” e rivivere l’esperienza di “Noi Che…”. Sarà di nuovo un momento bellissimo, un’occasione per ritrovarsi, ballare, cantare e condividere la passione per gli anni ottanta.

Questa festa rappresenta un modo unico per rivivere un periodo storico che ha segnato profondamente la cultura e la musica di un’intera generazione. Pronti a salire sulla “Delorean DMC 12” della musica e fare quel “viaggio nel tempo” capace di ricaricare le batterie di un’intera annata. Vi aspettiamo!