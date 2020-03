In auto la marijuana, arrestato un 22enne di Squillace

Nella serata di sabato scorso i Carabinieri della stazione di Squillace hanno fatto scattare le manette per un 22enne del posto, A.C., con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato fermato ad un posto di blocco mentre si trovava a bordo della sua auto. Il nervosismo palesato dal 22enne ha insospettito i militari che hanno approfondito il controllo con una perquisizione del veicolo che ha portato alla scoperta di una trentina di grammi di marijuana suddivisa in dosi.

Il controllo è stato poi esteso all’abitazione del ragazzo e anche qui i carabinieri hanno ritrovato un’altra decina di grammi della stessa sostanza e del materiale per il confezionamento.

Per il 22enne è scattato l’arresto in flagranza di reato e, su disposizione del magistrato di turno, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di domiciliari. Stamani il gip ha convalidato l’arresto disponendo la remissione in libertà del giovane.