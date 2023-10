Incendio in un magazzino con auto ed un furgone

Alle ore 05:00 circa di questa mattina, squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Crotone e del distaccamento di Petilia Policastro, sono intervenute in via Luigi Negrelli a Cutro per un incendio magazzino, con un’autovettura ed un furgone all’interno, poi propagatosi all’abitazione posta al primo piano di una palazzina.

I vigili del fuoco impegnati nell’intervento sono stati 17 con più mezzi, due autopompe, due autobotti, un carro bombole.

All’arrivo sul posto si presentava una situazione alquanto critica, le fiamme che avevano già interessato l’intero magazzino si propagavano al piano superiore dove vi era un appartamento al momento senza persone all’interno.

L’immediato intervento dei vigili del fuoco ha consentito l’estinzione dell’incendio e la messa in sicurezza delle abitazioni adiacenti. Recuperate anche alcune bombole di gas già incandescenti che venivano allontanate immediatamente a distanza di sicurezza.

Sul posto per i rilievi del caso, funzionari dei vigili del fuoco, carabinieri di Cutro e di Crotone ed il sindaco di Cutro.