Lungo la strada statale 106 Radd “Jonica”, a causa di un incidente, è provvisoriamente chiuso al transito, in entrambe le direzioni, un tratto in corrispondenza del km 17,800, nel territorio comunale di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto quattro veicoli provocando il ferimento di sei persone.