Inclusione, Competenza e Orgoglio Lions: La X Circoscrizione del Distretto 108 Ya guarda al Futuro

Domenica 13 settembre u.s., presso la Sala Giuditta Levato del Museo Storico Militare di Catanzaro, si sono riuniti i Lions Club della X Circoscrizione del Distretto 108 Ya per un momento di formazione e per uno confronto sulle attività di servizio da sviluppare nel corso dell’anno sociale.

I lavori sono stati presieduti e condotti dal Presidente della X Circoscrizione del Distretto 108Ya Giacomo Mannino.

L’inizio dei lavori è stato scandito dal saluto del 2° Vicegovernatore del Distretto 108 Ya Felice Raso Costabile e del Vice Sindaco della città di Catanzaro Giusy Iemma, dal ringraziamento da parte del Presidente Mannino al Presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile che ha concesso all’importante riunione il patrocinio morale dell’Ente.

Nel corso dell’introduzione ai lavori, il Presidente Mannino ha tracciato una rotta chiara: “Le riunioni di Circoscrizione siano fucine di idee e laboratori di servizio per le comunità.”

Si è aperta all’insegna della forte coesione territoriale e della valorizzazione del radicamento comunitario l’assemblea della X Circoscrizione. Al centro dell’intervento introduttivo è stata una riflessione profonda sul ruolo fondamentale dei clubs service, chiamati a rappresentare un punto di riferimento insostituibile e concreto per i territori di appartenenza.

Il Presidente Mannino ha sottolineato con determinazione la necessità di trasformare le circoscrizioni in veri e propri laboratori di idee e di servizio. L’obiettivo dichiarato è duplice: garantire risposte puntuali e mirate alle istanze locali, replicando i modelli virtuosi già sperimentati con successo in altre realtà territoriali e fare in modo che ogni circoscrizione diventi un ponte solido di unione e collaborazione tra i vari clubs e il territorio.

“Il Presidente di Circoscrizione deve fungere da collante tra i clubs e le zone, insieme a loro e per il distretto. Questo sarà il mio compito principale, il mio taglio istituzionale.”

Un’attenzione particolare è stata rivolta al ruolo cruciale dei Presidenti di Circoscrizione e di Zona, chiamati ad agire in sinergia con il Governatore Bruno Canetti e con l’intera struttura distrettuale per tessere una rete di collaborazione sempre più fitta ed efficace.

Nella prima parte della partecipata manifestazione, che ha visto l’accreditamento di ben 92 soci provenienti dai clubs oltre che dalle province costituendi la circoscrizione Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, anche da quelle di Cosenza e Reggio Calabria, protagonista è stata la formazione: un seminario sull’attività di servizio svolta dal Global Service Team Distrettuale Francesco Calà ed uno specifico focus sulla Lions Clubs International Foundation dal Responsabile LCIF di club Caterina Urzino.

La seconda parte della giornata è stata scandita dagli interventi dei tre Presidenti di Zona Danilo Iannello, Romolo Villirillo e Biagio Mazza (zona 21,22 e 23) dalla partecipazione dei Presidenti dei Clubs Pietro Siragusa (Catanzaro Host), Francesco Paonessa (Squillace Cassiodoro), Bruno Doria (Catanzaro Mediterraneo), Roberto Iuliano (Catanzaro Temesa), Caterina Ermio (Lamezia), Leopoldo Vaccaro (Crotone Marchesato), Rocco Chiriano (Girifalco Terra dei Feaci), nonché dei delegati dei Presidenti degli altri clubs e Officers Distrettuali e Circoscrizionali intervenuti.

Orgoglio di Appartenenza e Solidarietà

Il cuore pulsante dell’incontro è stato racchiuso in un forte richiamo all’identità lionistica. Giacomo Mannino ha espresso un chiaro e sentito auspicio: rendere ogni socio della X Circoscrizione orgoglioso di appartenere al Lions Club International ed a questa terra di Calabria, attraverso un sodalizio che, nel servire la propria comunità, consolida le relazioni umane e rafforza il tessuto sociale.

“Esiste un Lions solo in relazione agli altri” — ha rimarcato nel corso del suo intervento — ed è proprio ciò che lega i soci alla comunità a definire la loro identità più profonda: l’essere umani prima ancora che Officer.

Un Momento di Riconoscimento e Festa

In un clima di grande partecipazione e spirito di corpo, l’assemblea ha riservato spazio anche a momenti di leggerezza e forte simbolismo. Con una nota di affetto, il Presidente della X Circoscrizione Giacomo Mannino Governatore ha ringraziato i suoi più stretti collaboratori — Il Segretario Carolina Ritrovato ed il Cerimoniere Pietro Zungrone — procedendo alla tradizionale e simbolica apposizione delle spille distintive, suggellando così l’impegno operativo che caratterizzerà l’anno lionistico.