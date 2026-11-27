Nel 1911 la Turchia, impero in netta decadenza, conservava ancora Tripolitania, Cirenaica e il deserto del Fezzan. A questi territori guardavano sia la Francia, che possedeva già Marocco, Algeria e Tunisia; sia la Gran Bretagna, che di fatto dominava, tra l’altro, l’Egitto; sia la Germania. Il nazionalismo italiano, deluso in Tunisia e in Abissinia, spinse l’opinione pubblica e il governo Giolitti alla guerra di conquista, preceduta da abile azione diplomatica.

D’Annunzio cantò la guerra; il mite Giovanni Pascoli si pose alla testa di un nazionalismo non imperiale ma nazionalpopolare, con il celebre discorso “La grande proletaria si è mossa”. Il conflitto si concluse con la cessione da parte della Turchia dei tre vilajet all’Italia, che li chiamò, con termine greco e latino, Libia: Λιβύη, Libya. Vennero occupate Rodi e le isole del Dodecaneso, che solo nel 1924 diventeranno possedimento italiano.

La guerra era vinta, ma la situazione reale era molto meno chiara, e bisognò attendere il 1930 per stroncare l’insurrezione della confraternita politica dei Senussi e altri ribelli. Nel 1938 avvenne un atto di alto valore politico: Tripoli, Bengasi, Misurata e Derna vennero dichiarate province metropolitane del Regno d’Italia, e gli indigeni arabi e berberi ottennero una “cittadinanza libica” che dava loro diritti civili. Ecco la spiegazione della locuzione Quarta Sponda.

Dalla Libia le truppe italiane, poi italotedesche, attaccarono l’Egitto di fatto britannico, fino alla sconfitta di El Alamein del novembre 1942. La Libia venne occupata dagli Angloamericani, e dopo varie incertezze e indecisioni, venne impiantato un Regno di Libia, richiamando il Senusso. Era un fantoccio, abbattuto nel 1969 dalla rivoluzione nazionalista e ammodernatrice di Gheddafi. Questi assunse un atteggiamento di ostilità nei confronti dei coloni italiani ancora in Libia; per poi mutare atteggiamento per effetto di azioni politiche italiane, e in particolare dei governi Berlusconi.

Nel 2011 la Libia viene attaccata dalla Francia di Sarkozy e da Obama, con la partecipazione di un pincopalla inglese; e, purtroppo, l’acquiescenza di Berlusconi; ma bastò una sua esitazione perché fosse punito, e da quel triste anno piombò sull’Italia la fallimentare stagione dei governi tecnici. E tornarono le ondate di clandestini.

La Libia era stata devastata, Gheddafi assassinato. Obama e Sarkozy non avevano alcun piano per l’avvenire, se non uccidere e distruggere, Nobel per la pace in mano: ahahahahahah. La Libia da allora è divisa in due governi ostili tra loro (uno è riconosciuto dall’Onu, come dire dal due di coppe quando la briscola è a spade), a volte in guerra armata; senza scordare tribù malamente autogestite e, fino al 2022, bande di trafficanti di esseri umani.

Alla Libia o a parte di essa guardano la Turchia e oggi la Russia. Dalla presenza russa, ecco l’azione ucraina di bombardamento con droni, un altro episodio della guerra infinita del Don, che i due contendenti non vincono e non perdono, e nessuno fa niente di serio per una soluzione credibile. Ma è un episodio a poche miglia dall’Italia, mentre l’antica Quarta Sponda è ormai sponda degli altri.

Ulderico Nisticò