Lutto a Soverato: è scomparso l’ex sindaco Gerardo Pagano. Il cordoglio del primo cittadino Daniele Vacca

La città di Soverato piange la scomparsa del professor Gerardo Pagano, figura di primissimo piano nel panorama politico, scolastico e culturale del territorio.
Già primo cittadino della perla dello Ionio, Pagano è stato per oltre trent’anni preside dello storico Liceo Scientifico “Antonio Guarasci” e presidente del Comitato locale della Società Dante Alighieri, lasciando un’impronta indelebile nella vita civile e nella crescita di intere generazioni.
Profondo e sentito il messaggio di cordoglio espresso dal sindaco in carica, Daniele Vacca, che ha voluto ricordare la figura del suo predecessore interpretando il sentimento dell’intera cittadinanza.
«La scomparsa del prof. Gerardo Pagano lascia un profondo vuoto nella nostra comunità», ha dichiarato il sindaco Vacca. «Ha dedicato la propria vita alle istituzioni, alla scuola e alla promozione della cultura. Intere generazioni di studenti hanno trovato in lui una guida autorevole, mentre la città ha potuto contare sul suo impegno civile e sulla sua profonda passione per Soverato».
Nel suo intervento, l’amministrazione comunale ha sottolineato il valore intrinseco dell’eredità lasciata dal professore, la cui attività ha attraversato decenni di storia cittadina tra i banchi di scuola e le stanze del palazzo di città. «Il suo contributo lascia un segno importante nella storia educativa, culturale e amministrativa della nostra comunità», ha proseguito Vacca.
A stringersi attorno al dolore dei parenti è l’intero paese, rappresentato dalle parole di vicinanza delle istituzioni: «A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari. Soverato saluta con commozione, rispetto e gratitudine un uomo che ha dedicato una parte importante della propria vita al servizio della città».