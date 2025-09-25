Nausicaa C5, Guido: «Contro Blingink Soverato servono ritmo e concentrazione»

Il preparatore atletico Alfredo Guido carica la squadra in vista della Coppa di Divisione dopo il buon test col Soverato Futsal.

Dopo la sconfitta per 2-5 contro il Soverato Futsal, maturata contro una formazione di due categorie superiori ma con una prestazione incoraggiante, il Nausicaa C5 si prepara alla prossima sfida di Coppa di Divisione.

Sabato 27 la squadra affronterà il Blingink Soverato, che nella prima sfida di triangolare ha pareggiato proprio contro il Soverato Futsal.

In vista del match, abbiamo intervistato il preparatore atletico del Nausicaa, Alfrefo Guido, che ha fatto il punto sulla condizione fisica e mentale del gruppo.

«Nonostante il risultato, credo che la squadra abbia dato segnali molto positivi – esordisce il preparatore –. Affrontare un avversario di due categorie superiori non era semplice, ma abbiamo tenuto bene il campo, mostrando una buona tenuta fisica, organizzazione e carattere. Ovviamente, essendo la prima uscita stagionale, ci sono aspetti da migliorare, soprattutto in termini di concentrazione nei momenti chiave. Ma la prestazione ci conferma che il gruppo sta crescendo e che il lavoro che stiamo facendo insieme al mister e a tutto lo staff va nella direzione giusta».

Dati incoraggianti, dunque, soprattutto dal punto di vista atletico.

«Abbiamo riscontrato una buona tenuta fisica, in particolare nella capacità di mantenere intensità anche contro una squadra abituata a ritmi più alti. Questo è sicuramente un dato positivo. Stiamo lavorando molto sul piano atletico per arrivare pronti alle fasi decisive della stagione. L’obiettivo, insieme al mister e al resto dello staff, è unire la condizione atletica alla crescita tecnico-tattica della squadra».

Lo sguardo si sposta ora sulla gara di Coppa contro il Blingink Soverato.

«Mi aspetto una gara molto intensa – spiega Guido –. Il Blingink ha dimostrato di avere ritmo e condizione, quindi servirà attenzione per tutti i 40 minuti. Sarà un test importante per valutare la nostra tenuta atletica».

Un match che arriva in piena fase di preparazione.

«Siamo ancora in un momento in cui i carichi di lavoro sono elevati, ma abbiamo cercato di gestire al meglio la settimana per arrivare nelle condizioni migliori».

Per quanto riguarda la costruzione della condizione fisica, il preparatore evidenzia un equilibrio da mantenere: «In questo momento della stagione il lavoro di forza e resistenza è fondamentale per creare la base che ci permetterà di reggere i ritmi per tutta l’annata. Allo stesso tempo, nel futsal non possiamo trascurare rapidità e reattività, qualità decisive nelle giocate importanti, nei contrasti e nei cambi di direzione. Per questo stiamo cercando di bilanciare i due aspetti: costruire una solida condizione atletica e, parallelamente, affinare le qualità esplosive che ci serviranno già nelle prossime partite».

Non solo fisico: nella crescita della squadra, l’aspetto mentale è altrettanto determinante.

«La preparazione mentale è parte integrante di quella atletica. Dopo una sconfitta come quella contro il Soverato Futsal, il gruppo ha comunque mostrato carattere e determinazione. Ora è importante lavorare sulla concentrazione e sulla gestione della pressione, così da affrontare la prossima partita con fiducia e lucidità. La testa e il corpo devono viaggiare insieme per ottenere il massimo in campo».

Un aspetto importante, soprattutto in una squadra giovane come il Nausicaa.

«La giovinezza è un grande vantaggio perché porta entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, ma richiede anche attenzione alla concentrazione. Stimoliamo i ragazzi con obiettivi chiari e momenti di confronto, facendo capire che ogni esperienza, anche in Coppa, rappresenta un’occasione di crescita».

La sfida con il Blingink Soverato sarà quindi un indicatore chiave.

«Questa partita sarà un buon test per capire a che punto siamo fisicamente e mentalmente. Guarderemo quanto riusciamo a stare sul ritmo giusto, a restare concentrati e a fare scelte veloci in campo. Da questi segnali capiremo cosa migliorare e come arrivare al meglio al campionato».

Infine, un pensiero ai sostenitori rossoblù.

«Non voglio fare nomi singoli, perché la forza del nostro gruppo è il lavoro collettivo. A tutti i tifosi dico: state con noi, il vostro sostegno fa la differenza. La squadra è motivata e pronta a lottare su ogni pallone. Ogni partita è un’occasione per crescere e divertirsi, e speriamo che possano vivere con noi l’emozione di questa nuova sfida».