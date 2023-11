NBS Edil MC  Soverato col “mal di trasferta”, sconfitta a Reggio dalla Vis

Seconda sconfitta esterna per l’NBS Soverato contro la capolista solitaria (almeno per oggi) Vis Reggio Calabria. Se sul rettangolo amico del Palascoppa i ragazzi di coach Pirillo riescono a conquistare il bottino (magari con qualche difficoltà), fuori casa il quintetto soveratese non riesce a dare continuità al proprio gioco e perde le partite alternando fasi positive con altre di amnesia ed involuzione. Contro Pellaro, dopo essere stato in vantaggio fino a pochi minuti dalla fine, è crollato buttando via una vittoria assai probabile.

Nella partita di ieri, pur con una buona partenza, gradualmente ha ceduto campo è gioco ai bravi ragazzi della Vis che hanno accumulato fino a 23 punti di vantaggio nel terzo quarto, veramente disastroso di Soverato, mettendo in cassaforte il risultato.

Nell’ultima frazione si svegliano gli ospiti, spinti dall’orgoglio, e, pur in maniera caotica, si rendono autori di una discreta rimonta che li porta, nel finale, ad avvicinarsi alla Vis. I ragazzi di coach Sant’Ambrogio tengono duro e portano a casa una preziosa vittoria che li pone provvisoriamente in vetta alla classifica. Risultato finale 65 – 55

Soverato deve riflettere su come esprimere in trasferta il suo innegabile potenziale tecnico a partire dalla prossima settimana nella trasferta di Rende.

Vis Reggio Calabria – Nuovo Basket Soverato 65-55 (8-6, 20-14, 19-8, 18-27)

Vis: Bayoud 7, Nucera 3, Corsaro, Galimi 19, Arcuri, Morabito 16, Pisapia, Musolino, Votano, Sant’Ambrogio 7, Russo, Mollica 13. Coach Carlo Sant’Ambrogio

NBS Soverato: Chiriaco, Riverso 1, Gallo 7, Tuccio L., Palermo, Tuccio G. 8, Riccio 2, Fall 18, Maida 19, Rotundo, Palaia. Coach Fabio Pirillo

Classifica:

Vis RC 8, Pollino 6, Basket Pellaro 6, Gioiese 4, Nbs Soverato 4, CCB Catanzaro 2, Pianopoli 2, NB Soccorso 0, Botteghelle RC 0, Rende 0