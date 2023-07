Normative igienico-sanitarie violate, chiuso noto ristorante a Soverato

Nei giorni scorsi, a seguito di ispezione igienico-sanitaria effettuata dal Nas carabinieri di Catanzaro su richiesta della Compagnia di Soverato e da successivi accertamenti amministrativi, il Comune di Soverato ed il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro hanno disposto la chiusura di una nota attività di ristorazione con annesso intrattenimento danzante ubicata su area demaniale nell’area del soveratese.

In particolare, sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie relativamente ai locali destinati alla ristorazione nonché la mancanza di spogliatoi ed idonei servizi igienici per il personale addetto alla manipolazione degli alimenti, in violazione alle normative riguardanti la sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro e per cui il legale rappresentante veniva deferito alla Procura della Repubblica di Catanzaro. Riscontrata, inoltre, la mancanza di documentazione propedeutica al favorevole esito del procedimento amministrativo per l’apertura e per la conduzione dell’attività.

Per questi motivi, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di 6mila euro. Il controllo è stato effettuato unitamente a personale della Stazione carabinieri di Soverato, a quello della Stazione carabinieri forestali di Soverato, al personale del Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Catanzaro nonché al personale della Capitaneria di Porto di Soverato che procedevano rispettivamente per quanto di competenza. Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari.